Мекеним Кыргызстан

Кандидат от «Мекеним Кыргызстан» Ильхом Маннанов провел 22 сентября встречу с избирателями Араванского района — а партия написала на своей странице в фейсбуке, что пришли более 500 человек.

Встреча прошла в районном Доме культуры,кроме Маннанова там была и кандидатка Эльнура Алканова. Представитель Ошского УВД Жениш Ашибаев пообещал, что партия будет предупреждена за то, что собрала слишком много людей.

Мекеним Кыргызстан

В связи с пандемией правительство призвало людей не собираться в группы более 50 человек. Кафе и рестораны штрафуют за подобные мероприятия.

Тему нарушения правил агитации поднимал глава правительства Кубатбек Боронов.

«Хочу еще раз обратиться политическим партиям, участвующих в предвыборной кампании. Во время агитационных работ не соблюдаются такие санитарно-эпидемиологические нормы, как масочный режим, социальное дистанцирование при проведении массовых мероприятий. Это расценивается как безответственность. Призываю вас не ставить собственные интересы выше интересов страны, уважать друг друга, не поддаваться провокациям и проводить все свои действия в рамках закона», — сообщил Премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Однако партии проводят агитационные митинги без соблюдения санитарных норм. Фотографии избирателей в масках во время кампании можно увидеть только на официальных страницах партии — и то не у всех, дистанция также не соблюдается.

Конфликт в Араване

Ранее, 20 сентября, в Араванском районе произошла массовая драка между сторонниками «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». По версии «Биримдик», Маннанов оклеветал кандидата их партии.

После драки 13 человек были госпитализированы, также было уничтожено 5 машин. Араванский районный суд все же водворил в СИЗО на два месяца двух сторонников «Биримдик» и двух сторонников «Мекеним Кыргызстан».

После инцидента начальник Араванского УВД был уволен. Премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами страны.

Заместитель акима Араванского района Музафар Мамасаидов сообщил «Клоопу», что сторонники партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» примирились. Эту информацию подтвердил и аким района Курманбек Айтибаев.

По его словам, 23 сентября к нему пришли кандидат от «Биримдик» Шукурулло Файзуллаев и кандидат «Мекеним Кыргызстан» Ильхом Маннанов, которые в его присутствии попросили друг у друга прощения.

За время агитации случались и другие конфликты между сторонниками «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Ранее в Аксыйском районе Джалал-Абадской области агитатора «Биримдик» местные жители силой заставляли агитировать за «Мекеним Кыргызстан».

Тогда милиция зарегистрировала это дело по статье «Хулиганство», а подозреваемых взяли под стражу на 1 месяц.

Партию «Биримдик», которая идет на эти выборы под номером один, называют партией власти, так как в числе кандидатов от партии значится брат президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков.

А партию «Мекеним Кыргызстан», которая соперничает с «Биримдик», связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Один из членов этого клана — Искендер Матраимов — значится в списке партии под номером 10.

Искендер Матраимов родной брат экс-таможенника Райымбека Матраимова — главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.