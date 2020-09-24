Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с влиятельным кланом Матраимовых, провела агитационную встречу с избирателями Сокулука.

Вопреки запрету на собрания в более 50 человек партия собрала ипподром людей, в котором может помещаться до нескольких тысяч человек. Члены партии, казаки, танцовщицы, женщины в элечеках — уже их было порядка 50. Очевидно, что танцовщицы были частью концертной программы — концерты во время пандемии тоже запретили проводить.

Мекеним Кыргызстан Мекеним Кыргызстан

У части пришедших на ипподром были маски, но дистанция не соблюдалась. Фотоотчет с признаками нарушения выборных правил партия опубликовала в своем фейсбуке.

Мекеним Кыргызстан Мекеним Кыргызстан

Ранее тему нарушения правил агитации поднимал глава правительства Кубатбек Боронов.

«Хочу еще раз обратиться политическим партиям, участвующих в предвыборной кампании. Во время агитационных работ не соблюдаются такие санитарно-эпидемиологические нормы, как масочный режим, социальное дистанцирование при проведении массовых мероприятий. Это расценивается как безответственность. Призываю вас не ставить собственные интересы выше интересов страны, уважать друг друга, не поддаваться провокациям и проводить все свои действия в рамках закона», — сообщил Премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Нарушения и скандалы

Партию «Мекеним Кыргызстан» за агитационный период не раз подозревали в нарушении правил.

Например, после удаления части кандидаток партия перестала соблюдать 30 % квоты на женщин в списке. Кроме того кандидата партии уже штрафовали за проведение концерта.

Не раз партия упоминалась и в скандалах. В Араванском районе Ошской области произошла массовая драка между сторонниками «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», после агитатор «Республики» в Нарынской области сообщил о нападении агитатора от «Мекеним Кыргызстан». И это не первое подобное нападения — до этого на юге страны два агитатора «Мекеним Кыргызстан» напали на агитатора «Биримдик».

Были озвучены и другие серьезные обвинения — например, в сборе паспортов и регистрации избирателей по форме №2, возможном подкупе. Партия все обвинения отрицает.