Журналист-расследователь Болот Темиров посвятил очередной выпуск своей авторской программы выборам в парламент, а также реакции ЦИК на нарушения партий.

Кратко, о чем говорил Темиров.

Если ЦИК пыталась недопустить участия «Бутун Кыргызстан» в выборах из-за смены списков, тогда стоило бы призвать к ответственности и другие партии. Списки поменялись в «Мекеним Кыргызстан», «Чон Казат», у «Социал Демократов». Но основания для исключения «Бутун Кыргызстан» не было.

ЦИК пытался недопустить «Кыргызстан» и мог сделать это по веской причине, а они были, но принял решение сделать это за то, что документы занес не уполномоченный представитель. Партия легко оспорила решение ЦИК через суд и вернулась в гонку.

«Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» используют админресурс и вешают баннеры там, где нельзя — но им ничего за это нет.

«Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» используют певцов в агитации, устраивают концерты — но партии не штрафуют. Нарушителями признают только кандидатов на местах.

Дастан Джумабеков и выплаченные им 50 000 сомов роженице — факт, который можно было признать нарушением по нескольким пунктам, но ему просто сделали предупреждение.

Президент Сооронбай Жээнбеков все еще не видит фактов нарушения на выборах. Темиров приводит примеры.