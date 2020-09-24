Адвокат похищенной для принуждения к браку девушки Агзам Душеналиев сообщил, что трое подозреваемых не признают свою вину.

По его словам, уведомление о подозрении по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» вручено похитителю и двум его родственникам — двоюродным сестре и брату.

Они могут получить наказание до 7,5 года лишения свободы.

«Подозреваемые вину не признают, они не считают, что совершили преступление. Со слов моей подзащитной, ее обманом посадили в машину и увезли на Иссык-Куль. Девушка свои показания поддерживает. Известно, что родственники подозреваемых просили извинения у потерпевшей стороны и пытались помириться», — сказал Агзам Душеналиев.

Ранее подозреваемого в похищении девушки водворили в СИЗО-1 на два месяца по решению Первомайского районного суда Бишкека. Его родственников отправили под домашний арест.

21-летнюю девушку 7 августа обманом увезли в село Кочу Тюпского района Иссык-Кульской области. На следующий день ее нашли и забрали из дома похитителя родственники и сотрудники милиции.

В поисках и вызволении девушки участвовали полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев, сотрудники ГУВД Бишкека, Первомайского, Тюпского и Караколького отделений МВД.

Принудительный брак вместо работы

О похищении девушки стало известно после сообщения главы правозащитной организации «Кылым Шамы» Азизы Абдирасуловой. Она рассказала, что родственники девушки связались с ней и попросили помочь с поисками пропавшей.

По ее словам, одна из подозреваемых под предлогом работы уговорила девушку сесть в машину, в которую на объездной трассе сели еще двое неизвестных мужчин.

В итоге оказалось, что девушку похитили для принудительного вступления в брак.

Позже от имени девушки ее родственникам стали писать сообщения о том, что она якобы согласна на замужество, при этом им не сообщили, где именно находится потерпевшая.

Абдирасулова добавила, что женщина, обманувшая девушку, является сестрой мужчины, который хотел жениться на похищенной. В деле также замешаны младший и двоюродный брат мужчины.

В телефонном разговоре с Абдирасуловой девушка просила «поскорее» забрать ее, так как она «не знакома» с мужчиной, который «намного старше нее».

Угрозы и баран в подарок

Когда родственники и милиция смогли освободить пострадавшую девушку, они написали заявление на похитителей в Первомайский РОВД.

Родственники задержанных сначала с бараном, в качестве подарка, а затем угрозами и давлением пытались заставить их написать встречное заявление.

Позже глава фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что посетила семью девушки и предоставила им психолога.

Турдубекова добавила, что в спасении девушки большую роль сыграла огласка случившегося в соцсетях, профессиональная помощь правозащитников и отказ родителей девушки пойти на сделку с семьей задержанного.

Как в Кыргызстане похищают женщин

В 2013 году в уголовном кодексе Кыргызстана ужесточили наказание за похищение девушек для насильственного вступления в брак.

Многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, а под давлением похитителей остаются у них. Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты.

По Уголовному Кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетней предусмотрен лишение свободы от 7,5 до 10 лет и штраф до 200 тысяч сомов.

Резонанс в обществе вызвало убийство молодой Бурулай Турдалы кызы — ее в 2018 году дважды похитил один и тот же мужчина. Когда при втором похищении его задержала милиция, он убил девушку в здании РОВД.

Тогда внимание на дело обратили политики и чиновники, вплоть до президента — а в обществе твердили, что все — больше девушек похищать не будут. Но не прошло и месяца, как стало известно о похищении и изнасиловании молодой бишкекчанки, которую хотели вынудить согласиться на брак с незнакомцем.

Фото на обложке иллюстративное.