Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) сообщила, что при попытке сбыта наркотиков задержан полковник милиции Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Чуйской области.

По данным госкомитета, задержанный полковник пытался продать за 581 тысячу сомов 166 брикетов гашиша общим весом более полутора килограмм.

Все материалы по факту зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта». Задержанного полковника водворили в СИЗО ГКНБ, следствие по делу продолжается.

Сотрудники ГКНБ и ранее задерживали борцов с наркоторговлей при попытке продажи наркотиков. В 2018 году задержали группировку из бывший и нынешних сотрудников внутренних дел. Тогда в их машине нашли 8 кг гашиша.

Другое задержание борца с наркоторговлей произошло в августе 2020 года. Тогда задержанный подполковник подозревался в краже вещественных доказательств и его водворили в СИЗО.