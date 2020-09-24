Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции 24 сентября заявила, что на избирательных участках во время выборов будут использовать ручки с быстросохнущими чернилами.

По данным ЦИК, никаких ручек со стирающимися чернилами во время выборов использоваться не будет.

«Мы не рекомендуем другие ручки применять, потому что у нас используется высокоточное оборудование, которое в случае применения некачественных пишущих приборов может на каких-то бюллетенях загрязняться и это может вызвать сбой», — сказала Шайлдабекова.

Такое заявление Шайлдабекова сделала из-за того, что в социальных сетях распространилась запись, где мужчина пишет на бумаге ручкой, а затем стирает чернила с помощью нагрева огнем. При этом голос за кадром утверждает, что такие ручки будут использовать и на избирательных участках.

Выборы в парламент пройдут 4 октября, в них участвуют 16 партий.