Центризбирком 24 сентября исключил из списка кандидатов представителя партии «Биримдик» Шукирилло Файзуллаева и Ильхома Маннанова из «Мекеним Кыргызстана». Такое решение комиссия приняла, изучив материалы от МВД по массовой драке сторонников партий в Араванском районе 20 сентября.

Представитель МВД рассказал рабочей группе ЦИК, что сторонники партий подрались после того, как Маннанов на встрече с избирателями сказал, что помог построить сельскую дорогу. Некоторые местные жители начали возмущаться и утверждать, что ее построила айыльная управа, которую возглавляет Файзуллаев.

23 сентября представители политобъединений помирились и сказали, что у них нет претензий друг к другу.

Маннанов находился на довольно высокой позиции в списке кандидатов «Мекеним Кыргызстан» — он шел под номером 33. Файзуллаев же был на 74 месте в списке «Биримдика».

Аким Араванского района Курманбек Айтибаев сообщил, что райсуд водворил в СИЗО на два месяца двух сторонников «Биримдик» и двух сторонников «Мекеним Кыргызстан».

В УВД Ошской области рассказали, что в организации массового столкновения подозреваются всего 13 человек: девять из них сейчас проходят лечение в больнице под конвоем. После выздоровления их отправят в изолятор. Еще двоих подозреваемых объявили в розыск.

Драка сторонников

Массовая драка между сторонниками партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» произошла 20 сентября в Араванском районе.

В результате конфликта пострадали 13 человек, а главу УВД района сняли с должности за «ненадлежащее обеспечения общественного порядка».

После конфликта в обеих партиях заявили, что ждут объективного расследования милиции по инциденту. А глава правительства Кубатбек Боронов обещал президенту Сооронбаю Жээнбекову, что милиция проведет тщательное расследование столкновения.

За время агитации случались и другие конфликты между сторонниками «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Ранее в Аксыйском районе Джалал-Абадской области агитатора «Биримдик» местные жители силой заставляли агитировать за «Мекеним Кыргызстан».

Тогда милиция зарегистрировала это дело по статье «Хулиганство», а подозреваемых взяли под стражу на 1 месяц.

Партию «Биримдик», которая идет на эти выборы под номером один, называют партией власти, так как в числе кандидатов от политобъединения значится брат президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков.

А партию «Мекеним Кыргызстан», которая соперничает с «Биримдик», связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Один из членов этого клана — Искендер Матраимов — значится в списке партии под номером 10.

Искендер Матраимов родной брат экс-таможенника Раимбека Матраимова — главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.