Председательница Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции 24 сентября сообщила, что поступило 481 950 заявлений о смене избирательного участка по форме №2.

По ее словам, форма №2 позволяет избирателям голосовать не по месту жительства, а там, где им удобно. Она отметила, что таких заявлений было много и на парламентских выборах 2015 года, и на президентских выборах 2017 года.

По данным ЦИК, уточнение списков избирателей завершено, в них внесены 3 млн 523 тысячи 532 избирателя – это на 94 тысячи человек больше, чем было первоначально.

Выборы депутатов парламента седьмого созыва состоятся 4 октября, в них участвуют 16 партий.

Форма №2

Некоторые члены ЦИК и кандидаты в депутаты уже назвали такое количество избирателей, изменивших участки для голосования, «аномальным». Представительница ЦИКа Атыр Абдрахматова 11 и 12 сентября проверила несколько УИКов в Бишкеке и Чуйской области, где выявила аномальное количество граждан, зарегистрировавшихся по форме №2.

По мнению Атыр Абдрахматовой, массовая регистрация избирателей по форме №2 означает, что партии организовано подвозили избирателей на участки, а также использовали админресурс и подкуп, чтобы заставить их голосовать в свою пользу.

После этого представители 12 партий, участвующих в выборах в парламент, обратились в Центральную избирательную комиссию и ГКНБ с требованием разобраться с регистрацией по форме №2.

Они просят ЦИК оформить данные о регистрации формы в разрезе каждого дня по каждому участку с 26 июля по 20 сентября. Они также просят ГКНБ обратить внимание на этот вопрос, так как «все действия не соответствуют чистоте, равенству, конкурентности и справедливости выборов».

Обращение не было подписано партиями «Замандаш», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Последние три неоднократно упоминались в скандалах, связанных со сменами участков для голосования и подкупом избирателей.

«Мекеним Кыргызстан» связана с кланом Матраимовых через действующего депутата Искендера Матраимова, который идет на выборы от партии. «Биримдик» связывают с властью — от нее на выборы идет брат президента Асылбек Жээнбеков.

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Избиратели до 19 сентября могли поменять участок для голосования через форму №2. Для этого нужно было лично подать заявление в участковый избирком.

По закону, никто не может собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без личного участия.

Все чаще избиратели сообщали, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.

Кроме того, каждый кандидат в депутаты от политической партии должен набрать определенное количество голосов на своем участке. Если он не наберет его, руководство партии вынудит его отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов.