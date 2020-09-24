Председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции 24 сентября прокомментировала массовое мероприятие, организованное партией «Мекеним Кыргызстан».

Ранее партия провела в Сокулуке агитацию с участием более 200 граждан, несмотря на пандемию и запрет массовых мероприятий.

«В открытых пространствах, при соблюдении всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, могут быть проведены такие мероприятия», — сказала Шайлдабекова.

ЦИК еще раз обратилась к партиям с призывом соблюдать санитарные нормы.

Тему соблюдения санитарных норм в период агитации не раз поднимал премьер-министр Кубатбек Боронов. Он также заявлял о том, что несоблюдение масочного режима и дистанции «расценивается как безответственность партий».

Для партии «Мекеним Кыргызстан» это не первый скандал, связанный с массовым концертом.

Ранее кандидат от партии Кылычбек Исамамбетов провел агитконцерт, где были более 50 человек. После этого ЦИК оштрафовала его на 7,5 тысяч сомов.

При этом в самой партии тогда сообщили, что руководству «Мекеним Кыргызстан» не было известно о концерте, поэтому ей не вынесли даже предупреждение.

«Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным кланом Матраимовых, один из членов которого — Искандер Матраимов — идет на выборы от партии. Он — брат экс-таможенника Раимбека Матраимова — главного фигуранта расследования «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.