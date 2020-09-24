Прямой эфир дебатов на ЭлТР обернулся угрозами в адрес кандидата в депутаты от «Чон Казата» Сыймыка Жапыкеева. Он заявил о том, что жена лидера партии «Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов» Акбокона Таштанбекова судится из-за неуплаты налогов в 22 млн сомов.

Таштанбеков ответил, что дело возбуждено спустя 14 лет, а указанная сумма после начисления пени составляет всего 9 млн сомов.

«Сегодня, спустя 14 лет возбуждается дело за несуществующие налоги, со словами, что в 2006 году она уклонилась от налогов», — сказал он.

Член «Чон Казата» также заявил, что Таштанбеков приватизировал здание бывшей фабрики в самом центре Бишкека, и, на данный момент, это здание является пятиэтажной баней «С легким паром!»

Таштанбеков отрицал обвинения.

«Во-первых, не я приватизировал. У нас 1240 акционеров. Один из них я», — сказал он. Таштанбеков тоже озвучил обвинения в адрес Жапыкеева — якобы тот идет на выборы с помощью денег посторонних людей. Но Жапыкеев опроверг это обвинение.

Диалог был таким:

А.Т: — Ты идешь [на выборы] с чужими деньгами.

С.Ж: — Какие деньги? Сами на себя посмотрите.

А.Т: — Я тебе не вон те. Сейчас разобью тебе лицо, нахрен. Хватит Сыймык… Выйдем на улицу, поговорим по-мужски.

Ведущие пытались вмешаться в их словесную перепалку и призвали сохранить правила дебатов, но это не помогло.

А.Т: — Эй, все, слышишь? Эй, больной…

С.Ж: — Я не больной, я полковник юстиции!

А.Т: — Какой полковник…

Сыймык Жапыкеев был эмоциональным и спорил и с другим оппонентом — кандидатом от «Ата Мекен» Эльдаром Абакировым. Тот не реагировал на критику. Жапыкеев нарушал регламент и спрашивал ведущих, что такие люди, как его оппоненты, будут делать в парламенте.

Ранее Жапыкеев уже участвовал в дебатах, где ведущим пришлось призывать людей к порядку. Тогда Жапыкеев назвал «Кырк чоро» проектом властей и чуть не подрался с лидером нацпатов Замиром Кочорбаевым. После этого кандидата от партии «Чон Казат» остановили члены съемочной группы и вывели из зала.

Движение нацпатриотов «Кырк Чоро» ранее неоднократно было замешано в скандалах, касающихся нарушения прав человека в Кыргызстане. И за это их критиковал Жапыкеев.

Сыймык Жапыкеев – кандидат в парламент от партии «Чон Казат». Ранее он был одним из лидеров одноименного движения. Медийность Жапыкеев получил после того, как сообщил в соцсетях о том, что имущество депутата Жумалиева не соответствует его доходам и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров».

Он также заявил, что депутат Кубанычбек Жумалиев заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал провести его проверку.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Сам Жумалиев поклялся на Коране, что не участвовал в коррупции. При этом на него и его жену зарегистрировано 47 фирм. После этого Финпол начал проверку его имущества.