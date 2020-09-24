Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 127 кыргызстанцев.
- Бишкек — 19;
- Ош — 8;
- Чуйская область — 4;
- Ошская область — 38;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 4;
- Джалал-Абадская область — 20;
- Баткенская область — 29.
За все время пандемии в республике выявили 45 757 случаев заражения коронавирусом.
В штабе сообщили, что за сутки новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом не было. За время пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 смерти среди пациентов с COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 101 пациент.
- Бишкек — 15;
- Ош — 13;
- Чуйская область — 9;
- Ошская область — 17;
- Таласская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 14;
- Джалал-Абадская область — 10;
- Баткенская область — 20.
Всего за время пандемии выписали 42 005 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников коронавирус выявили у шести медработников — у двоих в Бишкеке, троих в Оше, и у одного в Ошской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 22 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 214 медиков, из которых всего выздоровели 2 896 медработников.