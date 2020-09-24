Президент Сооронбай Жээнбеков 21 сентября выступил с видеопосланием на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем он выразил благодарность «Большой двадцатке» (G-20) и и международным финансовым институтам за решение приостановить платежи по выплате долгов.

«Пандемия оказала негативное воздействие на социальную сферу и экономику наших стран. Пострадал малый и средний бизнес. Кыргызстан признателен странам-партнерам и международным организациям за поддержку в это тяжелое время», – сказал он.

Жээнбеков также попросил поддержать механизм глубокой реструктуризации внешнего долга в обмен на проекты устойчивого развития. Ранее он уже говорил об этом предложении в мае этого года.

Он также заявил, что Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности на предстоящие годы.

«Мы также придаем большое значение защите прав человека, верховенству права и демократии. Просим поддержать нас на очередных выборах в Совет по правам человека», – сказал президент.