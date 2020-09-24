Кудрет Тайчабаров

Журналист Кудрет Тайчабаров рассказал в эфире «Азаттыка», что Райым Матраимов давил на бизнесмена Айбека Осмонова, основателя партии «Мекеним Кыргызстан», и тот был вынужден покинуть страну. А после эфира рассказал, что его вызывают на допрос в представительство МВД Кыргызстана в России.

По словам Тайчабарова, он также был вынужден покинуть Кыргызстан из-за преследования со стороны криминалитета. Теперь он живет в России. Ранее он обращался в представительство МВД Кыргызстана в России из-за того, что заметил слежку, но на его обращение не отреагировали. Но после эфира «Азаттыка» позвонили сами, вызвали на допрос, но причину не назвали.

В МВД отрицают, что это допрос.

«Он обратился к нему не официально, а как бы предлагая свою помощь, что «если у вас имеются какие-то сведения или есть угроза жизни и здоровью, то обратитесь к нам, в рамках закона мы окажем свою поддержку». Наше представительство не может проводить никакие допросы на территории России, и вопрос о вызове на беседу или запугивании вообще не стоит. И связывать это с политикой тоже не стоит», — сказал пресс-секретарь МВД Бакыт Сейитов.

Кто такой Осмонов?

Политик Айбек Осмонов брат бизнесмена Нурбека Осмонова, учредителя холдинга «Каганат инвест», в который входит завод по строительству электробусов, строительная компания «Ихлас», «Кыргызстекстиль».

Компания «Ихлас» не раз упоминалась в СМИ в связке с разными политиками и Нурбек Осмонов публично отрицал связи с ними. Семья Матраимовых также отрицала связь со стройкомпанией, хотя депутат Искендер Матраимов упомянул про принадлежащую его семье землю, на которой возводил здание «Ихлас». Ранее журналисты расследователи упоминали, что супруге депутата Минавар Жумаевой принадлежит фирма «Ош Плаза», а в самом Оше строится жилой комплекс с одноименным названием. Строительством занималась компания «Ихлас», а участок под строительство по данным ГРС принадлежит родной сестре Райымбека и Искендера Матраимовых — Чынаре.

Еще весной 2020 года лидером партии «Мекеним Кыргызстан», которую прозвали «партией Матраимовых», был именно Айбек Осмонов. Но к началу предвыборной гонки лидером «Мекеним Кыргызстан» стал Мирлан Бакиров, а Осмонов возглавил «Ыйман нуру». Многие кандидаты от этой партии — это люди, прошедшие в местные кенеши от «Мекеним Кыргызстан» в тот период, когда ее лидером был Осмонов.

Журналист рассказал, что партию «Мекеним Кыргызстан» у Айбека Осмонова отобрали силой. Якобы ему сначала предложили деньги и он отказался, а после припугнули с помощью криминала. И тогда Айбек Осмонов создал партию «Ыйман нуру» — а Матраимовым не понравилось, что туда уходят однопартийцы.

О давлении со стороны Матраимова на «Ыйман нуру» сообщали члены партии — некоторые удалили свои посты, но на новостных сайтах сохранились скрины. Айбек Осмонов обещал защищать интересы партии, но 18 августа стало известно, что он ушел из политобъединения. А 6 сентября в Оше сгорела текстильная фабрика дочерней компании Осмоновых.

После эфира «Азаттыка» Айбек Осмонов записал обращение, в котором подтвердил, что покидал страну — но делал это по делам бизнеса и сейчас в Бишкеке.

«На выборы я не пошел потому, что мой родной брат, Жанарбек Алымов, баллотируется в Жогорку Кенеш от партии «Мекеним Кыргызстан». Я решил помогать ему и заняться бизнесом, поэтому отказался от участия в выборах», — сказал он.

А «Ыйман нуру» теперь возглавляет Нуржигит Кадырбеков — в марте 2019 он получил должность замминистра культуры. А первым в партии идет Чингиз Макешов, финансовый аналитик, бывший член правления «Фонда развития предпринимательства». В 2015 году Макешов уже баллотировался в парламент от СДПК, но не прошел.

А что говорят Матраимовы?

Искендер Матраимов

Райым Матраимов, как обычно, не комментирует чьи-либо заявления — исключение он делал для бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Но комментарий журналистам дал его брат Искендер Матраимов, один из кандидатов от «Мекеним Кыргызстан». Он отрицает, что его семья запугивала кого-либо из Осмоновых.

«Кудрет Тайчабаров, оказывается, выехал из Кыргызстана, так как многим задолжал деньги. Я с ним не знаком, почему он заявляет о том, чего не было, не понимаю», — сказал депутат. Кудрет Тайчабаров, в свою очередь, обвинил во лжи Матраимова и сказал, что Осмонов не скажет всю правду, опасаясь за близких.