Пресс-служба столичной мэрии сообщила, что акимы двух районов — Октябрьского и Ленинского — встретились с представителями точек общественного питания.

Они обсудили вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в заведениях, а также методы восстановления малого и среднего бизнеса во время пандемии COVID-19.

«Дорогие горожане, рестораторы и представители ивент-индустрии! Мы убедительно просим вас проводить мероприятия с новыми санитарными нормами! Пожалуйста, придумайте новые, интересные и санитарные форматы до улучшения эпидемиологической ситуации в стране», — пишет пресс-служба мэрии.

Городские власти напомнили, что после того, как точки общепита дважды нарушат режим чрезвычайной ситуации и будут оштрафованы, материалы будут переданы в ГУВД Бишкека для возбуждения уголовного дела.

На встрече с местными властями присутствовали и представители правоохранительных органов, а также ресторана «Кайнар».

Этот ресторан уже трижды нарушал запрет на проведение массовых мероприятий и был оштрафован на общую сумму в 22 тысячи сомов. Мобильная группа городских властей выявила, что 13 сентября в «Кайнаре» прошла свадьба на 120 человек. Тогда заведение оштрафовали на 3 тысячи сомов и пообещали зарегистрировать дело в ЕРПП.

Предыдущий случай нарушения был зафиксирован 26 августа. В тот раз владельцев «Кайнара» оштрафовали в качестве юридических лиц на 13 тысяч сомов.

До этого, 11 июня, множество высокопоставленных чиновников собрались в ресторане «Кайнар». По информации СМИ, в ресторане проводили поминки по сестре бывшего премьера Омурбека Бабанова. Тогда администратору «Кайнара» выписали штраф как физическому лицу — на три тысячи сомов на каждый день мероприятий — всего 6 тысяч сомов.

При этом у выписавшего штраф сотрудника мэрии в ресторане отобрали телефон и не давали выполнять работу. А журналиста, который сообщил о мероприятии, пресследовал и душил мужчина.

После этого проверка снова нагрянула в ресторан 12 июня, когда в нем шел очередной банкет несмотря на штраф. На мероприятии было около 200 человек, и после их ухода заведение опечатали — из-за систематических нарушений было принято решение временно закрыть «Кайнар».

Власти установили запрет на проведение массовых мероприятий и торжеств до улучшения эпидситуации в стране еще в марте.