21 сентября в группе «Аргументы жана маяне» на фейсбуке было опубликовано видео под названием «бесовские игры выборов набирают обороты». Мужчина на видео обращается к собравшимся и говорит, что «Биримдик» — провластная партия, а брат президента Асылбек Жээнбеков до окончания выборов будет в Кара-Суйском районе.

«Если кто-то выйдет против нас, значит он против нас всех. “Биримдик” — партия власти: Торобай Зулпукаров, Улукбек Кочкоров, Асылбек Шарипович — все в этой партии. Так как Кара-Суу очень важный [район], а народ в этом районе “под давлением”, Асылбек Жээнбеков лично приедет в Кара-Суу и будет здесь до окончания выборов. Мы не боимся никого, кроме Бога», — говорил мужчина на видео.

Получить комментарий от пресс-службы «Биримдик» по поводу этого видео нам не удалось.

Мужчина на видео похож на Толонбая Нурбаева — кандидата от партии «Биримдик», 118 в списке. Он уроженец Кара-Сууйского района.

Нурбаев владеет двумя заводами и одной фабрикой. В 2012 году занимал должность заместителем министра труда и уже баллотировался в парламент от партии СДПК.

Нурбаев на видео отмечает что Кара-Суйский район Ошской области «очень важен», поскольку там проживают более 440 тысяч человек. Это больше, чем численность населения Таласской и Нарынской областей.

Толонбай Нурбаев

Кара-Суу и Матраимовы

Наибольшим влиянием в Кара-Суу пользуются уроженцы района — клан Матраимовых, состоящий из политиков и чиновников. С влиятельной семьей связана партия «Мекеним Кыргызстан», от которой баллотируется Искендер Матраимов, действующий депутат. Но наибольшим влиянием наделяют экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, фигуранта расследований журналистов о коррупции и контрабанде. А Кара-Сууйским районом много лет управляет аким Тилек Матраимов — хотя недавно появились слухи о его отставке. Слухи появились на фоне мнения, что между Жээнбековыми и Матраимовыми назревает конфликт. Но полпред Ошской области Байыш Юсупов информацию об отставке бессменного акима и сообщил, что Матраимов ушел в отпуск. То же самое сказал и Тилек Матраимов.

Искендер и Райымбек Матраимовы.

Конфликт между «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик»

Между сторонниками партий за время агитации случались конфликты — массовые драки, нападения на агитаторов и обвинения в адрес друг-друга. Аналогично ведут себя в соцсетях и многочисленные фейки партий, распространяющие по группам критику друг на друга.

Массовая драка сторонников партий в Араване привела к тому, что двух кандидатов от «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» сняли с гонки. Теперь Ильхом Маннанов и Шукирилло Файзуллаев не смогут баллотироваться в парламент на этих выборах.

Бывший социал-демократ Маннанов был в списке «Мекеним Кыргызстан» на 33 месте и вполне мог пройти в парламент. Тогда как глава араванского айыл окмоту Файзуллаев был в списке «Биримдик» 74 и в парламент не прошел бы даже при получении партией большинства мандатов.

В драке пострадали 13 человек, а Маннанов и Файзуллаев принесли друг-другу извинения и отказались от претензий. Милиция подозревает шестерых участников в организации массовой драки — пятеро из них помещены в следственный изолятор, еще один находится в больнице.