«Клооп» запускает свой первый настоящий подкаст! Он называется «Меня не отпускает». Журналистка Азиза Раимбердиева говорит с иностранцами, которые однажды приехали в Кыргызстан и вдруг решили здесь остаться – надолго или навсегда.

Мы уже давно привыкли, что Кыргызстан – это страна из которой постоянно уезжают люди. Наверное, у большинства из нас есть знакомые или родные, которые отправились на заработки или переехали навсегда за границу.

Редакция «Клоопа» не исключение – нам, как и всем, ужасно грустно расставаться с друзьями и близкими. Очень печально, что Кыргызстан теряет людей, которые могли бы двигать его вперед.

Мы хотим немножко развеять этот стереотип о Кыргызстане, как о стране из которой постоянно «пора валить». И у нас есть герои, которые отлично разрушают это предубеждение!

В подкасте «Меня не отпускает» мы говорим с иностранцами, которые приехали в Кыргызстан не как туристы – они приехали сюда жить, развиваться самим и развивать общество. Кто-то из них нашел в маленькой горной стране уникальную для своей карьеры возможность, кто-то – любовь, а кто-то – и то, и другое.

Послушайте трейлер нашего подкаста: