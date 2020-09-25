«Клооп» запускает свой первый настоящий подкаст! Он называется «Меня не отпускает». Журналистка Азиза Раимбердиева говорит с иностранцами, которые однажды приехали в Кыргызстан и вдруг решили здесь остаться – надолго или навсегда.
Мы уже давно привыкли, что Кыргызстан – это страна из которой постоянно уезжают люди. Наверное, у большинства из нас есть знакомые или родные, которые отправились на заработки или переехали навсегда за границу.
Редакция «Клоопа» не исключение – нам, как и всем, ужасно грустно расставаться с друзьями и близкими. Очень печально, что Кыргызстан теряет людей, которые могли бы двигать его вперед.
Мы хотим немножко развеять этот стереотип о Кыргызстане, как о стране из которой постоянно «пора валить». И у нас есть герои, которые отлично разрушают это предубеждение!
В подкасте «Меня не отпускает» мы говорим с иностранцами, которые приехали в Кыргызстан не как туристы – они приехали сюда жить, развиваться самим и развивать общество. Кто-то из них нашел в маленькой горной стране уникальную для своей карьеры возможность, кто-то – любовь, а кто-то – и то, и другое.
Послушайте трейлер нашего подкаста:
Первый его выпуск выйдет в воскресенье, 27 сентября. Слушать «Меня не отпускает» можно прямо на сайте «Клоопа» или на музыкальных и подкаст-платформах:
- Google Podcasts
- Apple Podcasts
- Яндекс.Музыка
- Spotify (если вы живете в стране, где он доступен)
- Overcast
- Anchor
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А если вы еще не особо знаете, что такое подкасты и зачем они нужны именно вам, почитайте наше небольшое объяснение.
Над подкастом работают:
Авторы: Азиза Раимбердиева и Дмитрий Мотинов
Лого: Дарья Удалова
Музыка: «Мезгил Жанырыгы» – Vadzer / Нурак Абдырахманов
«Меня не отпускает» выходит при поддержке фонда «Сорос – Кыргызстан». Мнения, выраженные в нем, могут не совпадать с позицией фонда.