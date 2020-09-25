Городские власти решили отменить велопробег из-за учащения случаев заражения COVID-19. Он был запланирован на 27 сентября. Но при этом День доноров, назначенный на 26 сентября, все-таки пройдет с «повышенным уровнем санбезопасности в локальном формате».

Ранее мэрия объявляла, что проведет велопробег «здоровья» в честь дня сердца. 10-километровый маршрут должен был начаться и завершиться в новом парке, названном в честь умершей от пневмонии волонтерки Адинай Мырзабековой.

В итоге велопробег не состоится, но в День доноров кыргызстанцы смогут сдать свою кровь 26 сентября в том же самом парке с 9:00 до 14:00.

Там специалисты Национального общества Красного Полумесяца и городского управления здравоохранения расскажут горожанам об артериальном давлении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний после коронавирусной инфекции.

«Донорство — это “тихий подвиг” во имя других. Ваша кровь — это капля, но именно она заставляет сердца спасённых биться с новой силой. Дорогие горожане! Берегите себя и своих близких! Следите за самочувствием, не занимайтесь самолечением! Вирус никуда не ушел, и он по-прежнему опасен», — написала пресс-служба мэрии.

Также мэрия попросила горожан не заниматься самолечением и найти семейных врачей.

Почти месяц назад, 30 августа, в том же парке «Адинай», не смотря на запрет массовых мероприятий, прошел первый велопробег. В нем участвовали сотни людей, а также сам мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Вторая волна?

За последние два дня количество новых подтвержденных случаев COVID-19 резко увеличилось. Буквально 21 сентября минздрав зафиксировал 55 новых случаев коронавируса, 22 сентября — 71 случай, на следующий день COVID-19 выявили у 88 человек.

Уже 23 сентября число новых заражений перевалило за сотню — по стране зафиксировали 127 случаев. Сегодня же это число стало еще больше — 175 новых заражений.

Об ухудшении эпидситуации говорил и бывший глава аппарата бишкекской мэрии, ныне полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев. На своей странице в фейсбуке он предупредил кыргызстанцев о надвигающейся второй волне коронавируса.

«Уже начался подъем, с октября он усилится, а в ноябре ситуация опять станет очень серьезной. Это подтверждается тем, что летом эпидемия распространялась в южном полушарии — в это время там была зима», — написал он.

По словам Тулобаева, ношение масок — единственный защитный механизм от заражения коронавирусом.

«Поэтому учтите — опять все закроют, опять будут карантины. К этому надо очень серьезно относиться. Главная ваша задача — не заразиться большой дозой. Поэтому ношение масок необходимо для того, чтобы уменьшить свою дозу заражений, и для того, чтобы, если вы, не дай бог, больны, не выделять очень много вируса в окружающую среду», — добавил Тулобаев.