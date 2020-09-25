Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Кубатбек Боронов раскритиковал работу местных органов власти, МВД и Министерства здравоохранения за плохую работу по санитарным мерам.

На заседании Республиканского штаба Боронов заявил, что в Бишкеке, Оше и Баткенской области идет увеличение количества заражений COVID-19.

При этом он добавил, что в соцсетях публикуют фото и видео, где политические партии проводят массовые встречи с избирателями.

«На этих встречах не соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в кафе и ресторанах этот запрет не соблюдается. По этим вопросам ни местные органы власти, ни МВД не принимают каких-либо мер. Рейды не проводятся в достаточной степени. Места массового скопления людей являются очагами заражения инфекцией», — заявил Боронов.

Глава правительства также добавил, что за эпидемиологическую ситуацию на местах ответственны полпреды областей и акимы районов.

На заседании Боронов поручил уделять «особое внимание гражданам, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии». А полпредствам в областях усилить контроль за соблюдением санитарно-карантинного режима.

За последние два дня количество новых подтвержденных случаев COVID-19 резко увеличилось. Буквально 21 сентября минздрав зафиксировал 55 новых случаев коронавируса, 22 сентября — 71 случай, на следующий день COVID-19 выявили у 88 человек.

Всего в стране зарегистрировано 45 932 случая заражения коронавирусом. С выздоровлением выписали 42 147 пациента, а скончались 1 063 человека с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.