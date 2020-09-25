Аким Кара-Суйского района Ошской области Тилек Матраимов ушел в отпуск на месяц перед парламентскими выборами. Информацию подтвердил полномочный представитель правительства в Ошской области Байыш Юсупов.
Матраимов подтвердил свой уход в отпуск изданию «Турмуш». Говорит, что ушел на отдых, чтобы лечиться.
Ранее в соцсетях появились слухи о его увольнении. Журналист Кудрет Тайчабаров, ранее рассказавший о давлении Матраимовых на бизнесменов Айбека и Нурбека Осмоновых, написал, что Тилек Матраимов «был вынужден уйти в отставку».
«Мы выиграли битву, но война продолжается! Поздравляем жителей Кара-Суу, много лет живущих в неволе, с праздником свободы», — написал он.
Кто такой Тилек Матраимов?
Матраимов возглавляет Кара-Суйский район уже восемь лет. Он один из братьев Матраимовых, которых называют самым влиятельных кланом в Кыргызстане.
Его старший брат Искендер Матраимов депутат Жогорку Кенеша — он идет на выборы от «Мекеним Кыргызстан», которого связывают с этим кланом.
Еще один брат Тилека Матраимова — экс-таможенник Райымбек Матраимов — фигурант ряда расследований «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о коррупции и контрабанде на таможне.
«Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» связывают с Раймом Матраимовым с одной стороны и с Асылбеком Жээнбековым братом президента, с другой. Они главные оппоненты на выборах в парламент. Между сторонниками партий происходили драки, ссыпались угрозы и претензии — аналогично ведут себя и фейки партий, распространяя по группам в соцсетях сливы на оппонента.
Ранее в соцсетях распространили видео, где некто, выглядящий как биримдиковец Толонбай Нурбаев, обращается к избирателям и говорит, что Кара-Суу — очень важный регион, и чтобы люди могли избежать давления (очевидно, со стороны Матраимовых) до окончания выборов в регионе останется Асылбек Жээнбеков.
Нам не удалось связаться с «Биримдик», чтобы партия могла прокомментировать видео.
Кара-Суу — действительно важный регион, в нем проживают более 440 тысяч человек. Это больше, чем численность населения Таласской и Нарынской областей.