Тилек Матраимов

Аким Кара-Суйского района Ошской области Тилек Матраимов ушел в отпуск на месяц перед парламентскими выборами. Информацию подтвердил полномочный представитель правительства в Ошской области Байыш Юсупов.

Матраимов подтвердил свой уход в отпуск изданию «Турмуш». Говорит, что ушел на отдых, чтобы лечиться.

Ранее в соцсетях появились слухи о его увольнении. Журналист Кудрет Тайчабаров, ранее рассказавший о давлении Матраимовых на бизнесменов Айбека и Нурбека Осмоновых, написал, что Тилек Матраимов «был вынужден уйти в отставку».

«Мы выиграли битву, но война продолжается! Поздравляем жителей Кара-Суу, много лет живущих в неволе, с праздником свободы», — написал он.

Түшпөс хан түштү!"Тамчы тамып отуруп ташты тешет" дегендей, ызылдап жүрүп акыры кичинекей бир жеңишке эл жетип отурат…. Publicerat av Kudret Taichabarov Torsdag 24 september 2020

Кто такой Тилек Матраимов?

Матраимов возглавляет Кара-Суйский район уже восемь лет. Он один из братьев Матраимовых, которых называют самым влиятельных кланом в Кыргызстане.

Его старший брат Искендер Матраимов депутат Жогорку Кенеша — он идет на выборы от «Мекеним Кыргызстан», которого связывают с этим кланом.

Еще один брат Тилека Матраимова — экс-таможенник Райымбек Матраимов — фигурант ряда расследований «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о коррупции и контрабанде на таможне.

«Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» связывают с Раймом Матраимовым с одной стороны и с Асылбеком Жээнбековым братом президента, с другой. Они главные оппоненты на выборах в парламент. Между сторонниками партий происходили драки, ссыпались угрозы и претензии — аналогично ведут себя и фейки партий, распространяя по группам в соцсетях сливы на оппонента.

Ранее в соцсетях распространили видео, где некто, выглядящий как биримдиковец Толонбай Нурбаев, обращается к избирателям и говорит, что Кара-Суу — очень важный регион, и чтобы люди могли избежать давления (очевидно, со стороны Матраимовых) до окончания выборов в регионе останется Асылбек Жээнбеков.

Нам не удалось связаться с «Биримдик», чтобы партия могла прокомментировать видео.

Кара-Суу — действительно важный регион, в нем проживают более 440 тысяч человек. Это больше, чем численность населения Таласской и Нарынской областей.