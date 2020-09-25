По данным ЦИК, на предстоящих выборах в парламент по форме №2 будут голосовать почти 482 тысячи избирателей. Форма №2 позволяет кыргызстанцам голосовать не по месту прописки, а там, где им удобно. Всего в списке избирателей в Кыргызстане 3,5 млн человек.

В Кыргызстане форму для изменения избирательного адреса впервые применили на президентских выборах 2011 года. Ее необходимость объяснялась растущей миграцией внутри страны.

Позднее форма №2 также широко применялась на парламентских выборах 2015 года. Однако, на предстоящих выборах доля избирателей, сменивших избирательный участок, значительно увеличилась.

По сравнению с 2015 годом, сильнее всего доля людей, которые голосуют по форме №2, увеличилась в Чуйской области. Если на предыдущих парламентских выборах участок для голосования изменил каждый десятый избиратель, то на этих выборах по форме №2 будет голосовать почти каждый шестой.

Кроме Чуйской области, доля избирателей по форме №2 сильно возросла в Бишкеке, Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской областях. При этом, в Оше, Ошской и Баткенской областях она осталась практически неизменной.

Как партии используют форму №2

Механизмом смены избирательного участка пользуются недобросовестные партии, не уверенные, что они смогут преодолеть региональный барьер в 0,7% избирателей для областей, Бишкека и Оша. Некоторые партии платят деньги избирателям, у которых нет прописки в Бишкеке или Оше и просят их регистрироваться на определенных участках через форму №2. Конечно, в обмен на деньги, избиратель отдает свой голос в пользу партии. Например, если избиратель прописан в Нарыне, но голосует по форме №2 в столице, то его голос посчитают в Бишкеке.

Кроме того, согласно законодательству, каждый кандидат в депутаты от политической партии должен набрать определенное количество голосов на своем участке. Если он не наберет его, руководство партии вынудит его отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов.

Из-за внутрипартийной конкуренции партии меняют списки кандидатов после выборов, но во время предвыборной борьбы кандидаты прибегают к подкупу избирателей. За денежное вознаграждение они просят граждан зарегистрироваться на нужном участке и отдать голос нужной партии.