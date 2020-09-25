Полпред Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев на своей странице фейсбук предупредил о возможном карантине из-за второй волны коронавируса.

«Уже начался подъем, с октября он усилится, а в ноябре ситуация опять станет очень серьезной. Это подтверждается тем, что летом эпидемия распространялась в южном полушарии — в это время там была зима», — написал он.

Тулобаев также призвал носить маски, чтобы «не заразиться большой дозой». По его словам, ношение масок — единственный защитный механизм от заражения коронавирусом.

«Поэтому учтите — опять все закроют, опять будут карантины. К этому надо очень серьезно относиться. Главная ваша задача — не заразиться большой дозой. Поэтому ношение масок необходимо для того, чтобы уменьшить свою дозу заражений, и для того, чтобы, если вы, не дай бог, больны, не выделять очень много вируса в окружающую среду», — добавил Тулобаев.

Балбак Тулобаев не раз говорил о серьезной угрозе коронавируса будучи руководителем аппарата мэрии Бишкека.

25 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице он советовал гражданам сидеть дома, носить маски и соблюдать дистанцию.

По данным Республиканского штаба, на 25 сентября в Кыргызстане зарегистрировано всего 45 932 случая заражения COVID-19. За время пандемии из больниц выписали 42 147 пациентов. Умерли 1 063 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.