«Клооп» выпускает свой первый подкаст! Он называется «Меня не отпускает» и рассказывает об иностранцах, которые решили пожить в Кыргызстане или переехать сюда насовсем. Здесь вы можете послушать его трейлер.
А пока мы хотим немного рассказать о подкастах тем, кто пока мало о них знает. Если вы уже слушаете их, то здесь мы расскажем о своих самых любимых.
Что такое подкаст?
Грубо говоря, подкаст – это что-то вроде радиопередачи, только в интернете. Первые подкасты и создавались американскими радийщиками. Однако с тех пор многое изменилось – у подкастов появился свой неповторимый стиль и сейчас перепутать подкаст с радиопередачей довольно сложно.
У подкастов есть много разных жанров: если в одних это просто увлекательный разговор двух людей, то другие – это большие документальные проекты. Слушать их – это почти как смотреть сериал, только не напрягая глаза.
Зачем мне нужны эти ваши подкасты?
Подкасты – это классно, и сейчас мы расскажем, почему.
Сейчас в интернете огромное количество отличного видеоконтента. Но для него нужно специально выделять время – вы же не будете смотреть видео, например, управляя автомобилем. (Если вы так делаете, пожалуйста, перестаньте. Вы рискуете своей и чужими жизнями!)
Подкасты же можно слушать почти везде: за рулем, в транспорте по дороге с работы, во время прогулки, мытья посуды или готовки еды (так гораздо веселее!).
Подкастов много и они охватывают огромное количество тем: спорт, политика, секс, общество, наука, отношения людей – вы просто выбираете то, что вам нравится и слушаете, когда хотите.
Кроме того, если вам одиноко, разговорные подкасты скрасят это чувство. А ведущих своих любимых подкастов в скором времени вы будете воспринимать, как собственных друзей.
Сейчас на Ютубе есть и видеоподкасты, однако это уже не совсем подкасты. Все-таки изначально они про звук. Даже название «подкаст» возникло благодаря айподу – аудиоплееру.
Окей, как и где слушать подкасты?
Подкасты можно слушать и с компьютера, но удобнее все-таки через смартфон и наушники. Другие варианты — bluetooth-колонка или аудиосистема автомобиля. Слушать подкасты через динамик телефона – не самая лучшая идея. Хотя, если вы уверены в качестве звука своего аппарата, можно попробовать.
Самые первые подкасты нужно было скачивать на компьютер (это-то и тормозило их развитие), теперь вам достаточно доступа в интернет. Подкасты можно слушать прямо на сайтах студий и СМИ, которые их производят. Например, так можно слушать подкасты «Медузы», а «Меня не отпускает» можно послушать прямо с сайта «Клоопа».
Однако есть и гораздо более удобный способ – музыкальные и подкаст-платформы, у каждой из которых есть свое мобильное приложение. Это, например, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Spotify и Яндекс.Музыка. В приложении вы можете искать подкасты, которые вам нравятся, подписываться на них и следить за выходом новых выпусков. Рекомендуем!
Посоветуете, с каких подкастов лучше начать?
Конечно, все зависит от ваших интересов, но мы в «Клоопе» посоветуем свои любимые.
Подкасты на русском языке:
«Трасса 161». История о маньяке из Абакана и его жертвах. Возможно, это лучшее, что произошло в русскоязычном подкастинге в прошлом году. Реальная история вышла настолько сильной, что создатели сериала «Настоящий детектив» обязаны снять следующий сезон по ее мотивам. Как во многих хороших детективных сюжетах, главным злом оказывается даже не преступник. В данном случае – система, которой на преступления маньяка, кажется, было просто наплевать. Второй сезон трассы выходит прямо сейчас и рассказывает об «ангарском маньяке».
«Голос зоны». Невероятная история о рэп-группе Е.П.К.Т., которая записывает альбомы прямо в колонии строгого режима, подпольно. Так же подпольно проходила и запись подкаста, что добавляет ему нерва – порой, например, разговор с автором прерывается из-за того, что надзиратель пришел с проверкой. Несмотря на то, что подкаст довольно короткий, он не лишен неожиданных сюжетных поворотов и интриг.
«Истории русского секса». Кажется, так про секс в России (и на всем постсоветском пространстве) не говорил еще никто. В подкасте о сексе, например, рассуждают пожилые люди, для которых эта тема всю жизнь была табуированной. Автор Катя Кронгауз (которая создала уже несколько очень классных подкастов) объехала, кажется, полмира, чтобы рассказать нам свои истории. При этом ей удалось сделать это максимально откровенно, но совсем не пошло.
«Одно расстройство». Подкаст о людях, живущих с ментальными особенностями. Возможно, в 21-м веке он уже обо всех нас. Люди с клаустрофобией, паническими атаками, депрессией, биполярным расстройством и прочим предельно откровенно рассказывают о своем опыте. Даже если у вас ничего этого нет, подкаст поможет вам лучше понимать людей, живущих с такими проблемами. Если же вы один из них, возможно, эти истории морально поддержат вас. А еще в «Одном расстройстве» невероятный саунд-дизайн – он полностью погрузит вас в атмосферу рассказанных в подкасте историй. Рекомендуем слушать в наушниках.
«Дело случая». О том, как стремительно меняются представления об этике в современном мире. Ведущие обсуждают порой неразрешимые дилеммы на примерах, которые происходили на самом деле. Например, имеет ли право на секс человек, признанный недееспособным. Рекомендуем начать с первого сезона (по ссылке эти выпуски расположены внизу), он особенно хорош. Авторы ушли из «Медузы» и теперь ведут «Так вышло» – очень похожий на «Дело случая» подкаст, где они обсуждают этические вопросы, которые ставят перед нами новости.
Подкасты на английском языке:
The end of tourism? Пандемия коронавируса заставила людей сидеть дома, туризм остановился почти совсем, и в этом подкасте журналисты «Гардиана» исследовали, а правда ли, что туризм вскоре станет чем-то люксовым, что будет доступно только единицам. Как мы видим, скорее нет, чем да, потому что даже сотни тысяч жертв не изменили привычки людей (как минимум, в Кыргызстане), которые как ломились на две стойки в «Манасе» бесконтрольной очередью, так и ломятся.
The Sky Sports Football. Для любителей спорта подкаст, который посвящен АПЛ и ведут его легенды английского футбола, среди которых Гари Нэвилл, Джейми Каррагер, Тим Кэхилл (он приезжал в Бишкек, когда сборная Австралии играла против кыргызской национальной команды).
Business Wars. Подкаст про самые крупные бизнес-войны (начиная с 20 века) между гигантскими корпорациями и видными игроками того или иного рынка. Netflix против HBO и Disney, Nike против Adidas, Coca-Cola против Pepsi и многие другие битвы титанов, которые изучают в лучших бизнес-школах мира. Каждая война описывается в нескольких выпусках, а ведущий и звукорежиссеры настолько хорошо построили повествование, что вы непременно окунаетесь с головой в исследование той или иной битвы за рынок, клиентов и, главное, за место в мировой истории.