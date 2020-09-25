Посоветуете, с каких подкастов лучше начать?

Конечно, все зависит от ваших интересов, но мы в «Клоопе» посоветуем свои любимые.

Подкасты на русском языке:

«Трасса 161». История о маньяке из Абакана и его жертвах. Возможно, это лучшее, что произошло в русскоязычном подкастинге в прошлом году. Реальная история вышла настолько сильной, что создатели сериала «Настоящий детектив» обязаны снять следующий сезон по ее мотивам. Как во многих хороших детективных сюжетах, главным злом оказывается даже не преступник. В данном случае – система, которой на преступления маньяка, кажется, было просто наплевать. Второй сезон трассы выходит прямо сейчас и рассказывает об «ангарском маньяке».

«Голос зоны». Невероятная история о рэп-группе Е.П.К.Т., которая записывает альбомы прямо в колонии строгого режима, подпольно. Так же подпольно проходила и запись подкаста, что добавляет ему нерва – порой, например, разговор с автором прерывается из-за того, что надзиратель пришел с проверкой. Несмотря на то, что подкаст довольно короткий, он не лишен неожиданных сюжетных поворотов и интриг.

«Истории русского секса». Кажется, так про секс в России (и на всем постсоветском пространстве) не говорил еще никто. В подкасте о сексе, например, рассуждают пожилые люди, для которых эта тема всю жизнь была табуированной. Автор Катя Кронгауз (которая создала уже несколько очень классных подкастов) объехала, кажется, полмира, чтобы рассказать нам свои истории. При этом ей удалось сделать это максимально откровенно, но совсем не пошло.

«Одно расстройство». Подкаст о людях, живущих с ментальными особенностями. Возможно, в 21-м веке он уже обо всех нас. Люди с клаустрофобией, паническими атаками, депрессией, биполярным расстройством и прочим предельно откровенно рассказывают о своем опыте. Даже если у вас ничего этого нет, подкаст поможет вам лучше понимать людей, живущих с такими проблемами. Если же вы один из них, возможно, эти истории морально поддержат вас. А еще в «Одном расстройстве» невероятный саунд-дизайн – он полностью погрузит вас в атмосферу рассказанных в подкасте историй. Рекомендуем слушать в наушниках.

«Дело случая». О том, как стремительно меняются представления об этике в современном мире. Ведущие обсуждают порой неразрешимые дилеммы на примерах, которые происходили на самом деле. Например, имеет ли право на секс человек, признанный недееспособным. Рекомендуем начать с первого сезона (по ссылке эти выпуски расположены внизу), он особенно хорош. Авторы ушли из «Медузы» и теперь ведут «Так вышло» – очень похожий на «Дело случая» подкаст, где они обсуждают этические вопросы, которые ставят перед нами новости.