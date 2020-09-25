Международная организация Amnesty International сообщила о нарушении прав кыргызских медиков, которые боролись с коронавирусом.

Amnesty International выпустила доклад о нарушении прав медиков в Кыргызстане. Во время работы над докладом Amnesty International беседовала с шестью врачами, двумя медицинскими экспертами, с одной медсестрой, главным врачом одной из больниц, судебномедицинским экспертом и с тремя волонтёрами, осуществляющими сбор средств и доставку жизненно важного оборудования и лекарств в больницы. Все, кроме одного, просили не называть своих имен в докладе, опасаясь давления.

Коротко:

«Медицинские работники в Кыргызстане заплатили исключительно высокую личную цену в ходе борьбы с COVID-19. Они были вынуждены работать сверхурочно на протяжении многих суток, часто не получая обещанные дополнительные выплаты и содержась в условиях карантина, сравнимых с «тюремными»», — сообщает организация.

Amnesty International заметила, что официальные данные по смертности среди медиков во время пика пандемии вдвое отличались от неофицальных. А опрошенные организацией медики поделились историями о тяжелых условиях работы — работа сутками, сон два-три часа в день в течение месяца, а потом карантин в казарменных условиях, который они описали словом «тюрьма».

«Врачи в Кыргызстане работали самоотверженно, ежедневно рискуя своей жизнью, ухаживая за своими пациентами, часто в отсутствие жизненно важных медикаментов. Не имея адекватной поддержки со стороны властей, они полагались на помощь добровольцев. Взамен им отказали в реализации их прав человека, многим недоплатили, многих заставили молчать о своих проблемах, угрожая возмездием», – считает Хеза Макгилл, исследователь Amnesty International по Центральной Азии.

Подробно:

Недофинансирование

Кыргызская сфера здравоохранения годами страдала от недофинансирования, а в результате эпидемии была перегружена.

«Больницы и поликлиники, особенно в регионах, часто находятся в плохом состоянии, а самое необходимое оборудование там зачастую отсутствует или не работает. Все опрошенные Amnesty International упоминали о плохом состоянии обветшавших больничных зданий», — упоминается в докладе.

Во время борьбы с коронавирусом в медучреждениях была нехватка средств защиты.

«Многие работники здравоохранения, героически выполняющие свою работу на переднем крае борьбы с пандемией, заражаются из-за несоответствующих требованиям средств индивидуальной защиты и одежды или их нехватки…», — написано в докладе.

Опрошенные правозащитниками медики рассказали, что в начале работали без средств защиты, а когда они появились, качество оставляло желать лучшего.

Обеспечение средствами защиты улучшилось благодаря волонтерам, которые организовали покупку СИЗ и их доставку медикам.

«Ещё одна проблема заключается в том, что Министерство здравоохранения провело очень чёткое разграничение между работниками здравоохранения, работающими в так называемых «красных зонах», где они напрямую контактируют с пациентами с COVID-19, и теми работниками, которые не входят в «красные зоны», и поэтому, как считается, им ничего не угрожает, и СИЗ им не предоставляются. Однако такой подход не соответствует действительности», — утверждает организация.

А опрошенные ею медики рассказывают, что врачи в обычных палатах работали без средств защиты с пациентами с разными симптомами, у которых после подтверждали коронавирус и пневмонию. В итоге эти медики тоже заражались.

Условия труда

«У всех врачей проблема в том, что им нужен отдых. Если вы перерабатываете, шансы заразиться повышаются. Вы работаете 14 дней подряд, потом 14 дней отдыхаете. Но 14 дней в карантине не помогают. Всё, что вы можете делать — это лежать в постели», — рассказывает респондент доклада.

Amnesty International пишет, что нагрузка на медиков резко увеличилась во время пандемии — они жили в казарменных условия, постоянно перерабатывали и месяцами не видели близких.

«Первоначально четырнадцатидневные рабочие смены были разделены на четырёхчасовые рабочие периоды, после которых следовал отдых в течение 16 часов. Однако продолжительность рабочего времени постоянно увеличивалась по мере роста нагрузки на систему здравоохранения из-за увеличения числа случаев заболевания, а также из-за того, что всё больше и больше врачей сами заболевали», — сообщает доклад.

Сложными были не только условия труда, но и условия проживания на карантине.

«Условия проживания не такие, как в гостинице, где предусмотрены все удобства. В принципе, у каждого врача должна быть своя комната, чтобы он ни с кем не контактировал. Мы же спим по 10-12 человек в комнате. Поэтому врачи и заражаются», — рассказал организации один из опрошенных медиков.

Была и другая проблема — принудительное возвращение медиков из отпусков для борьбы с пандемией.

«Меня вызвали из отпуска – сказали, если вы откажетесь, вас уволят. Она [старшая медсестра] начала на меня кричать и заявила, что это решение главного врача», — рассказал один из опрошенных медработников.

При этом, по трудовому кодексу медики имели право отказаться от работы в опасных для жизни условиях.

«Они играют на нашем сострадании. Они говорят, что это долг врача, и заставляют людей работать, не обеспечивая им элементарных условий. Глядя на то, как работают мои коллеги, я очень их жалею, и я готова выйти на работу, потому что мне жаль моих коллег и моих пациентов», — сказала одна из опрошенных врачей.

Унижение медиков

«Amnesty International установила, что некоторые работники здравоохранения были несправедливо уволены или подверглись унижениям за то, что привлекали внимание общественности к опасным условиям своего труда, что они не получали справедливую заработную плату и были вынуждены во время пандемии работать сверхурочно в условиях, представляющих угрозу для их здоровья. Подобные регрессивные меры не могут быть оправданы даже во время пандемии COVID-19», — сообщает организация.

Медработники в Кыргызстане — одни из самых низкооплачиваемых специалистов, и хотя в 2005 году был принят Закон «Об охране здоровья граждан Кыргызстана», по которому зарплата медиков не должна быть меньше средней заработной платы по стране, он так и не был реализован.

Во время пандемии медработникам обещали выплаты и компенсации за заражении — но дождаться первого и добиться второго оказалось сложно.

«Мы не знаем, сколько нам заплатят. Нам просто сказали – идите и работайте, но мы ничего не знаем», — рассказали медики об обещанных выплатах.

Опрошенные Amnesty International медработники рассказали, что после заражения коронавирусом им для получения компенсации нужно доказать, что они заболели именно на работе.

Занижение статистики

«Работники здравоохранения умирают, однако недостоверные статистические данные подрывают принятие надлежащих мер со стороны правительства», — сообщается в докладе.

Amnesty International обратила внимание на то, что официально власти сообщали статистику смертности среди медиков, которая была гораздо меньше, чем списки памяти, собранные волонтерами и журналистами.

«Данные о масштабах заражения и смертности от COVID-19 среди работников здравоохранения имеют чрезвычайную ценность. Они служат ключевым напоминанием о том, каких человеческих жертв стоила эта пандемия, в особенности о жизнях тех людей, кто находился на переднем крае борьбы с болезнью, и об их близких», — говорит организация.

Amnesty International считает, что данные по смертности среди медиков нужно детализировать по месту работы, гендеру и даже этнической принадлежности — это позволит властям лучше оценить воздействие пандемии, и определить, какие конкретные стратегии могут потребоваться.