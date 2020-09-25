Советник по политике Американского совета по иммиграции Аарон Рейклин-Мельник в своем твиттере сообщил, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) рассмотрит предложение ограничить срок студенческой визы для граждан Кыргызстана.

Under DHS's new proposed rule, if you were born in, or are a citizen of, one of the countries on this map, you would be banned from getting a four-year degree in the United States, with a student visa limited to two years maximum.



The thread has all the countries. https://t.co/MHwS7MyzO0 pic.twitter.com/Qsl3ltJtzi — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) September 24, 2020

Помимо Кыргызстана в список стран, для которых будет введено ограничение, вошли Сирия, КНДР, Ирак, Узбекистан, Туркменистан, Молдова, а также страны Ближнего Востока, Африки и других регионов.

Эти страны вошли в список по критерию того, что более 10% их граждан, согласно отчетам DHS, после приезда в США остаются в стране после истечения срока их виз.

Кроме того, срок действия студенческой визы будет ограничен 2 годами для граждан стран, включенных в список государственных спонсоров терроризма, и для тех, чей ВУЗ не имеет аккредитации или использует E-Verify.

Согласно предложенному правилу, граждане и выходцы из стран в списке не смогут получить в вузе степень, требующую обучения в течение четырех лет (бакалавриат), поскольку их студенческая виза будет действительна лишь два года.

При этом студенты с 2-летней визой могут подавать на ее заново прямо в США или вернувшись в свою страну, чтобы все-таки закончить обучение. Однако получение визы в этом случае никто не гарантирует – она будет стоить дорого, и заявитель все еще может получить отказ.

Сам Аарон Рейклин-Мельник назвал новую меру «коллективным наказанием».

Полный документ предлагаемого правила под названием «Установка фиксированного срока приема и продления времени пребывания для студентов-не иммигрантов, посетителей по обмену и представителей зарубежных информационных СМИ» опубликован на сайте Федерального Реестра США 25 сентября

Согласно ему, сейчас обычные студенты, студенты по обмену и представители зарубежных СМИ допускаются в США не на фиксированный период времени, а на период, в течение которого они соблюдают условия своей неиммиграционной визы.

«Из-за того, что в таком статусе иностранцы могут находиться в США дольше, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) и Таможенно-пограничная служба (CBP) не могут оценить, сохраняют ли эти люди свой статус или уже представляют проблему», – написано в предложении.