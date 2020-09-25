В начале лета 2020 года в соцсетях набрали большую популярность видео членов движения «Чон казат». Они затрагивали острые и популярные общественные темы: коррупцию, социальный разрыв между депутатами и простыми гражданами, а также то, что во власти по-прежнему много политиков «старого формата».
По данным Минюста, партия с названием «Чон Казат» была зарегистрирована еще 2 апреля 2012 года. Перед парламентскими выборами в нее вошли члены одноименного политдвижения, о создании которого 27 января 2020 года сообщил в фейсбуке юрист Канат Хасанов.
Движение обрело популярность после того, как один из его членов, экс-прокурор Сыймык Жапыкеев, опубликовал видео с заявлением, что нужно изъять имущество у местных депутатов, чиновников и олигархов. Жапыкеев также призывал составить список коррупционеров и требовать от них возвращения украденных средств.
В июле Хасанов заявил, что покинул ряды «Чон Казата», однако позже сказал, что лишь временно передал руководство другим людям по состоянию здоровья.
По данным ЦИК, руководителем «Чон Казата» является юрист Максат Мамытканов. С 1997 по 2007 год Мамытканов руководил отделом по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями в ГКНБ.
Название партии означает: «большая война за правое дело или большой военный поход».
Девиз: Богатство, власть — народу, справедливость — обществу, ответственность — государству!
Программа партии
1. Возрождение национальной идеологии – ее стержнем, по мнению партии, является эпос «Манас», дополненный лучшим современным мировым опытом. Партия хочет, сохраняя национальную идентичность, язык, культуру и традиции, идти в ногу со временем.
2. Люстрация властей – закон, запрещающий занимать политические, государственные и муниципальные должности, а также преподавать и работать в СМИ в течение 10 лет, если служащий незаконно обогатился, устанавливал цензуру, не боролся с коррупцией и так далее.
3. Конфискация незаконно приобретенного госимущества. Изъятие имущества коснется тех, кто завладел им бесплатно или купил по низкой цене. Основанием для конфискации может служить заявление людей, сообщения в СМИ и налоговые декларации.
4. Конституционная реформа, которая предполагает, что главой страны и правительства будет президент. Контроль за всеми ветвями власти должен вести Народный курултай. Раз в два года курултай будет выслушивать отчет всех ветвей власти. Если отчет не примут, то президент должен покинуть свой пост и назначаются выборы. «Чон Казат» предлагает сократить парламент до 70 депутатов.
*Кыргызстанцы довольно часто критикуют работу депутатов и других госслужащих, считая необходимым сократить количество парламентариев и чиновников. Граждане неоднократно выходили на митинги из-за того, какие законы принимаются в парламенте. Эксперты называют этот созыв парламента «ручным» из-за того, что нардепы принимают почти все предложенные правительством законопроекты. Кроме того, во время утверждения кандидатов на пост главы правительства зачастую заметно влияние президента.
5. Смена экономической стратегии – благополучие народа, поворот от олигархического капитализма к социальному государству.
6. Территориальная целостность – обороноспособность государства, повышение боеготовности Вооруженных сил страны, престиж военной службы и правоохранительных органов.
7. Защита экологии – сохранение ледников, чистый воздух и озеленение в городах, также переработка мусора.
Скандалы, связанные с партией
Лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов рассказал, что члены движения создают список коррупционеров, и будут требовать от них возвращения награбленного.
Члены партии начали с разоблачения депутата Кубанычбека Жумалиева, заявив, что он замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать. По их словам, Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков в собственности.
Сам же депутат парламента Кубанычбек Жумалиев от фракции «Бир Бол» поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. В разное время он занимал должности премьер-министра и министра транспорта и дорог.
После этого члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях.
После этих заявлений финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата парламент Кубанычбека Жумалиева по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса.
Поклявшийся депутат Жумалиев в декабре прошлого года стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.
Члены партии начали с разоблачения депутата Кубанычбека Жумалиева, заявив, что он замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать. По их словам, Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков в собственности.
Сам же депутат парламента Кубанычбек Жумалиев от фракции «Бир Бол» поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. В разное время он занимал должности премьер-министра и министра транспорта и дорог.
После этого члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях.
После этих заявлений финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата парламент Кубанычбека Жумалиева по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса.
Поклявшийся депутат Жумалиев в декабре прошлого года стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.
Жумалиев написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении.
А его адвокаты на пресс-конференции назвали «ложными» утверждения о том, что депутат имеет свыше 50 фирм и компаний. По их словам, на сегодня действительны только восемь компаний.
Из-за этого скандала движением заинтересовались другие депутаты парламента, которые посчитали призывы отобрать награбленное у коррупционеров «будоражащими общество». Мухаммедкалый Абылгазиев, который тогда был главой правительства, заявил, что отбирать чужое имущество неправильно, а все проверки должны происходить в рамках закона.
В результате МВД инициировала лингвистическую экспертизу по выступлениям Жапыкеева. Согласно заключению экспертов, в высказываниях Жапыкеева имеются «призывы к массовым акциям, к активным действиям и призывы к насилию над гражданами».
Жапыкеева и Маматканова вызывали на допрос, где спрашивали о целях движения, их планах и политике.
В середине июня в соцсетях и мессенджерах распространилось сообщение о том, что 1 июля планируется масштабный митинг в Бишкеке у Белого дома. Служба по противодействию экстремизму при МВД установила, что аудиозапись с этим сообщением в WhatsApp распространял распространял житель Чуйской области.
В МВД также заявили, что один из участников движения «Чон Казат», находившийся в Москве, также через WhatsApp призывал выйти на митинг со словами «осталось только сжечь Белый дом вместе с теми 120 депутатами».
Во время предвыборной гонки «Чон Казат» не была замешана в каких-то ярких скандалах, но во время дебатов на телеканале «ЭлТР» лидер партии «Ветеранов войны в Афганистане» Акбокон Таштанбеков пригрозил разбить Сыймыку Жапыкееву лицо.
Члены партии
Максат Мамытканов – лидер и один из учредителей партии, юрист и экономист, а также экс-глава отдела по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Эту должность он занимал с 1997 по 2007 год. Сейчас он является директором компании «Слейпнир-Транс», занимающейся грузовыми перевозками.
Целительница, экстрасенс Алмакан Бекова. Называет себя также космоэнергетиком и утверждает, что свергнутый в апреле 2010 года президент Курманбек Бакиев часто советовался с ней перед принятием важных решений.
Предприниматель Улан Эсенкожоев. В 2016 году на выборах в Бишкекский горкенеш возглавлял список партии «Улуу Кыргызстан». Политорганизация эти выборы проиграла.
Сыймык Жапыкеев – член партии, представившийся экс-работником прокуратуры. Он стал известен благодаря своему интернет-шоу «На кухне», в котором ведет прямые эфиры и рассказывает о коррупции в стране. Иногда в его эфирах принимают участие его соратники.
Руководитель фонда Green Energy Анаркуль Султангазиева. Фонд работает в сфере улучшения качества окружающей среды, уменьшения загрязнения воздуха и его влияния на здоровье кыргызстанцев.
Бывший чиновник Омурбек Шаршеналиев. Он был акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, а также мэром города Джалал-Абада.
Журналист и главный редактор газеты «Деньги и власть» Турат Акимов – по данным Минюста, именно он является учредителем партии. В 2016 году неизвестный избил его арматурой. Тогда Акимов назвал атаку на себя политическим заказом и связал ее со своей деятельностью. Позже назвал тогдашнего главу МВД Мелиса Турганбаева заказчиком нападения. Последний обвинения опроверг.
Бывший главврач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков. Он был уволен из-за скандала с проведением незаконного тендера. В ноябре 2015 года Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении него было возбуждено уголовное. По данным ведомства, Касымбеков заключил договор с Кыргызским обществом слепых и глухих на пошив спецодежды для сотрудников Бишкекской станции скорой медицинской помощи на сумму 1,2 млн сомов, но присвоил эти деньги.
После этого он начал работу главным врачом в Международном медицинском университете.
Во время предвыборной гонки ЦИК исключила из списка партии пятерых человек. При этом четырех человек исключили из списка по заявлению партии, а Марьяна Володина сама подала заявление о выходе из перечня. Она была волонтеркой партии и шла на выборы под №10. Ее видеообращение, где она раскритиковала правительство за плохую работу по борьбе с коронавирусом, стало очень популярно в соцсетях.
С полным списком партии можно ознакомиться по ссылке.