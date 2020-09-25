1. Возрождение национальной идеологии – ее стержнем, по мнению партии, является эпос «Манас», дополненный лучшим современным мировым опытом. Партия хочет, сохраняя национальную идентичность, язык, культуру и традиции, идти в ногу со временем.

2. Люстрация властей – закон, запрещающий занимать политические, государственные и муниципальные должности, а также преподавать и работать в СМИ в течение 10 лет, если служащий незаконно обогатился, устанавливал цензуру, не боролся с коррупцией и так далее.

3. Конфискация незаконно приобретенного госимущества. Изъятие имущества коснется тех, кто завладел им бесплатно или купил по низкой цене. Основанием для конфискации может служить заявление людей, сообщения в СМИ и налоговые декларации.

4. Конституционная реформа, которая предполагает, что главой страны и правительства будет президент. Контроль за всеми ветвями власти должен вести Народный курултай. Раз в два года курултай будет выслушивать отчет всех ветвей власти. Если отчет не примут, то президент должен покинуть свой пост и назначаются выборы. «Чон Казат» предлагает сократить парламент до 70 депутатов.

*Кыргызстанцы довольно часто критикуют работу депутатов и других госслужащих, считая необходимым сократить количество парламентариев и чиновников. Граждане неоднократно выходили на митинги из-за того, какие законы принимаются в парламенте. Эксперты называют этот созыв парламента «ручным» из-за того, что нардепы принимают почти все предложенные правительством законопроекты. Кроме того, во время утверждения кандидатов на пост главы правительства зачастую заметно влияние президента.

5. Смена экономической стратегии – благополучие народа, поворот от олигархического капитализма к социальному государству.

6. Территориальная целостность – обороноспособность государства, повышение боеготовности Вооруженных сил страны, престиж военной службы и правоохранительных органов.

7. Защита экологии – сохранение ледников, чистый воздух и озеленение в городах, также переработка мусора.

Скандалы, связанные с партией

Лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов рассказал, что члены движения создают список коррупционеров, и будут требовать от них возвращения награбленного.

Члены партии начали с разоблачения депутата Кубанычбека Жумалиева, заявив, что он замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать. По их словам, Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков в собственности.

Сам же депутат парламента Кубанычбек Жумалиев от фракции «Бир Бол» поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. В разное время он занимал должности премьер-министра и министра транспорта и дорог.

После этого члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях.

После этих заявлений финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата парламент Кубанычбека Жумалиева по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса.

Поклявшийся депутат Жумалиев в декабре прошлого года стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.