Политическая партия «Бир бол» была зарегистрирована 28 июня 2010 года. Свой путь в парламент партия начала с местных выборов, в 2013 году, получив 4 мандата Карасууйского горкенеша Ошской области. По итогам выборов в Токтогульский горкенеш 13 апреля 2014 года получила 3 мандата.
А уже на выборах в парламент 4 октября 2015 года партия получила 8,5 процентов голосов избирателей, что принесло ей 12 мест в Жогорку Кенеше.
Лидер партии Алтынбек Сулайманов до 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол».
После смены власти он перешел в партию «Республика» и параллельно создал «Бир Бол». Сулайманова и партию неоднократно обвиняли в связях со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым.
Также Сулайманов был знаком с убитым Айеркеном Саймаити — бизнесменом уйгурского происхождения и главным источником журналистов-расследователей «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе $700 млн через Кыргызстан. Он заявлял, что проворачивал свои операции не без помощи экс-зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова.
Программа партии
Задачи партии для страны:
- К 2025 году войти в число ведущих 30 стран в рейтинге Всемирного банка «Doing Business».
- Сократить расходы на содержание государственного аппарата на 70% и повысить зарплату бюджетникам в 2 раза.
- Войти в число 50 самых безопасных стран мира по индексу миролюбия, повысить рейтинг на 20 позиций в мировом рейтинге инноваций.
Эффективное госуправление – вернуть власть и право выбора регионам:
- Ликвидировать области и должности полпредов.
- Передать местным органам полномочия по формированию бюджета в сфере образования и здравоохранения, увеличить долю бюджетов регионов с 12% до 50%.
- Реформировать минсельхоз в орган, который должен внедрять инновации и увеличить площадь орошаемой земли.
- Дать гражданам возможность выбирать не только партию, но и кандидата в списке партии.
- Изменить процедуру выборов мэра — за главу города должны голосовать горожане, а не депутаты горкенеша.
- Перевести 70% госуслуг в онлайн, поддержка платформы «Открытое правительство» для обеспечения прозрачности расходов госорганов.
- Вывести антикоррупционную службы из ГКНБ, создать антикоррупционный совет, состав которого избирается оппозицией парламента.
Образование и культура – работа над повышением качества образования и статуса педагогов Кыргызстана до уровня лучших международных стандартов.
- Ваучерная система финансирования – каждый школьник получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любой выбранной им школе, вузе.
- Английский язык и программирование с первого класса.
- Обеспечение всех школ страны интернетом, канализацией и горячей водой.
- Повышение зарплаты медработникам, учителям и преподавателям в 2 раза.
Качественное и доступное здравоохранение:
- Единая цифровая платформа учета и регистрации лекарств и медизделий, которая поможет избежать установления спекулятивных цен.
- Передача трети больниц в частные руки на честной конкурсной основе.
- Увеличение соцпакета и зарплат врачам в 2 раза.
Экология и зеленая экономика:
- Мораторий на охоту на краснокнижных животных.
- Законопроект о защите зеленых насаждений в населенных пунктах.
- Свобода от пластика – запрет на продажу пластиковых пакетов, механизмы стимулирования сдачи пластика.
Скандалы, связанные с партией
Обновленный перед этими выборами состав «Бир Бола» стал причиной скандала и подозрений о связи партии с семьей свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
Пользователи соцсетей обратили внимание на новый состав партии, потому что в штабе работает Сымбат Маратбек – дочь Марата Бакиева и племянница Курманбека Бакиева.
Тогда партия официально заявила, что Сымбат Маратбек не входит в список кандидатов в депутаты парламента, а помогает партии на общественных началах.
В политобъединении отметили, что никто из однопартийцев не знал о том, что она – дочь Марата Бакиева. После этого в «Бир Боле» обсудили случившееся и решили продолжить сотрудничество с Сымбат Маратбек.
Отец Сымбат Маратбек Марат Бакиев — родной брат свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, возглавлявшего страну с 2005 по 2010 годы. В период его правления Марат Бакиев был послом Кыргызстана в Германии.
Позже пользователи соцсетей заговорили о кандидатке в депутаты Айжан Чыныбаевой. Ее муж Арсланбек Кененбаев предположительно является братом жены Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. Кроме того, ее называют племянницей экс-президентки Кыргызстана Розы Отунбаевой.
Сама Чыныбаева назвала эти заявления «политической войной компроматов». По словам кандидатки в депутаты, о ее предполагаемых родственных связях с семьй Отунбаевых и Бакиевых пишут уже более десяти лет — «это уже старая избитая история».
Обвинения в адрес партии в связях с Бакиевыми высказывались неоднократно. Лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов до 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол». После смены власти он перешел в партию «Республика», а также создал «Бир Бол».
Сулайманов объединил в партии людей, которые занимали руководящие должности при прежней власти. Издание «Азаттык» пишет, что во время предвыборной агитации в 2015 году в интернете даже появились мемы на баннеры «Бир Бола» с подписью «11 друзей Бакиева».
Сулайманов тогда признавал, что в партии собрались люди, которые занимали высокие государственные должности при прошлой власти. Однако он подчеркивали, что все они «хорошо работали и внесли свой вклад в развитие государства».
*Курманбек Бакиев пришел к власти после событий 24 марта 2005 года, когда в ходе революции был свергнут бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев. После столкновений 7 апреля 2010 года, когда погибло более 80 граждан страны, уже сам Бакиев сбежал с семьей в Беларусь.
Лидер партии Алтынбек Сулайманов и его однопартиец Дуйшон Торокулов были связаны с убитым бизнесменом и фигурантом журналистских расследователей о выводе $700 млн Айеркеном Саймаити. После смерти Саймаити в соцсетях появилась фотография бизнесмена с Торокуловым, а Сулайманов признался, что был знаком с убитым. Обоих по этому делу допросили в ГКНБ.
Айэркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе одного из стамбульских отелей. По делу об убийстве были задержаны четыре человека, найдено оружие и машина, на которой скрылись подозреваемые.
Позже, 21 ноября, в парламенте образовали депутатскую комиссию по изучению убийства Саймаити. В комиссию вошли десять нардепов от разных фракций, в том числе – Алтынбек Сулайманов, который позже покинул ее, «чтобы не вызвать подозрений», так как его связывали с Саймаити.
В Кыргызстане Саймаити связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP опубликовали совместное расследование, в котором Саймаити признался в вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.
Большая часть денег переправлялась Хабибуле Абдукадыру — 55-летнему китайскому бизнесмену, который перевозил незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше на рынки соседних стран.
Саймаити заявил, что Абдукадыру помогал бывший зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов — через него шел подкуп ряда госслужащих.
Члены партии
Лидер партии Алтынбек Сулайманов – действующий депутат парламента. До 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол». После смены власти перешел в партию «Республика» и снова стал депутатом.
Алтынбек Сулайманов до конца 2019 года владел добывающей компанией, но не указывал предприятиев своих налоговых декларациях. Позже он передал бизнес известному спортсмену Мыктыбеку Мамасалиеву.
СМИ неоднократно сообщали о связи Сулайманова с ОПГ и даже называли его кличку, под которой он известен в криминальном мире – «Челюсть». По их данным, группировка, возглавляемая Сулаймановым, занимается контрабандой ГСМ и вымогательством.
Алмамбет Шыкмаматов – депутат парламента, ранее был членом партии «Ата Мекен», которая была в оппозиции, пока у власти был президент Алмазбек Атамбаев.
В 2017 году после ареста главы партии Омурбека Текебаева, который поругался с Атамбаевым из-за поправок в Конституцию, Шыкмаматов стал лидером фракции «Ата Мекен» в парламенте. В декабре 2019 года у него произошел конфликт с Текебаевым, после чего он покинул ряды политобъединения, сдал депутатский мандат и решил выдвигаться в новый созыв парламента уже от «Бир Бола».
Он заявил в интервью, что решение покинуть «Ата Мекен» далось ему «нелегко», потому что он состоял в партии 15 лет.
«Из-за возникших с Омурбеком Текебаевым разногласий, таких, что даже в самом страшном сне я не мог представить, вынужден уйти из “Ата Мекена” и сдать депутатский мандат. С огромным уважением отношусь к Омурбеку Текебаеву. Он — матерый игрок в политических противостояниях. Я многому научился у него. За что очень благодарен. Но моя ошибка в том, что я сам сотворил себе кумира», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.
На съезде партии 17 августа Шыкмаматов заявил, что партия «Бир Бол» станет оппозицией сегодняшней власти.
В 2017 году в отношении Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. По версии следствия, он, будучи аудитором Счетной палаты, включил в тендерную заявку авто супруги, продав его победителю тендера компании «Барат люкс» за 13,5 тысяч долларов. Реальная цена авто, по данным экспертов, составляла около 10 тысяч.
Первомайский райсуд в декабре 2017 года признал Шыкмаматова виновным и приговорил к штрафу в 5 млн сомов. Однако Бишкекский горсуд отменил это решение и отправил дело на пересмотр. В 2018 году ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Шыкмаматова.
Кандидат Нурбек Мурашев в 2014 году, будучи депутатом парламента от фракции «Республика», избил врача Национального госпиталя Джамала Тургунбаева.
В 2015 году напал на представителя партии «Онугуу — Прогресс», депутата горкенеша Кочкор-Аты Кабулжана Кимсанбаева, когда тот поехал в село Сакалды Ноокенского района в штаб партии для проверки.
«Мурашев посадил Кимсанбаева в служебную машину «Тойота Ленд Крузер» (госномер 096 KG) и увез. Как выяснилось, он вывез Кимсанбаева за пределы села, нанес тяжкие телесные повреждения и оставил там», – сообщили тогда в милиции.
Мурашев был привлечен к уголовной ответственности, но пострадавший отозвал заявление, и дело прекратили.
На выборах президента 15 октября 2017 года Нурбек Мурашев ударил в лицо избирателя. В милиции тогда не возбудила уголовное дело и заявили, что чиновник никого не бил, а попал по лицу случайно.
Занимая пост главы Минсельхоза, постоянно подвергался критике со стороны президента, премьера и депутатов. Сам Мурашев заявлял, что ни на кого не обижается, считает, что работал хорошо и эффективно, его просто не оценили.
Дуйшон Торокулов – депутат парламента от фракции «Бир Бол», получил мандат в 2017 году вместо Чолпон Джакуповой. Был знаком с убитым в Турции китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити.
Айжан Чыныбаева – генеральный директор ЗАО «Достук Холдинг», рестораторка, благотворительница, член совета попечителей АУЦА. Племянница Розы Отунбаевой. Ее муж Арсланбек Кененбаев, председатель совета директоров «Энактуса», предположительно является братом жены Максима Бакиева Айжан Кененбаевой.
Мирбек Асангариев – предприниматель, основатель Ассоциации социальных предпринимателей Кыргызстана и партии «За жизнь без барьеров», позже переименованной в партию «Демократ», член наблюдательного совета ОФ «Инициатива «Арча»», занимающегося возрождением Ботсада.
В 2012 году баллотировался в Бишкекский горкенеш от партии «За жизнь без барьеров», но партия проиграла выборы. В 2015-м на парламентских выборах присоединился к партии «Республика — Ата Журт», но в парламент не пошел.
Гульнура Торалиева – руководительница компании «Дата Лаб», медиаэкспертка, экс-советница бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшая руководительница пресс-службы правительства (2015-й, 2017 годы), консультант по коммуникациям и связям с общественностью. Прежде в выборах не участвовала. Бывшая исполняющая обязанности директора Академии ОБСЕ, преподавала журналистику в АУЦА.
Эсен Момункулов – бывший директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Был советником премьер-министра Сапара Исакова. В 2017 году выступил в защиту Омурбека Текебаева, когда его арестовали.
С полным списком кандидатов в депутаты от этой партии можно ознакомиться по этой ссылке.