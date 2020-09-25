Сама Чыныбаева назвала эти заявления «политической войной компроматов». По словам кандидатки в депутаты, о ее предполагаемых родственных связях с семьй Отунбаевых и Бакиевых пишут уже более десяти лет — «это уже старая избитая история».

Обвинения в адрес партии в связях с Бакиевыми высказывались неоднократно. Лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов до 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол». После смены власти он перешел в партию «Республика», а также создал «Бир Бол».

Сулайманов объединил в партии людей, которые занимали руководящие должности при прежней власти. Издание «Азаттык» пишет, что во время предвыборной агитации в 2015 году в интернете даже появились мемы на баннеры «Бир Бола» с подписью «11 друзей Бакиева».

Сулайманов тогда признавал, что в партии собрались люди, которые занимали высокие государственные должности при прошлой власти. Однако он подчеркивали, что все они «хорошо работали и внесли свой вклад в развитие государства».

*Курманбек Бакиев пришел к власти после событий 24 марта 2005 года, когда в ходе революции был свергнут бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев. После столкновений 7 апреля 2010 года, когда погибло более 80 граждан страны, уже сам Бакиев сбежал с семьей в Беларусь.