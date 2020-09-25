Издание РБК сообщило, что президент России Владимир Путин подписал указ, разрешив иностранцам и лицам без гражданства остаться в стране до 15 декабря.

«Решение связано с необходимостью урегулировать правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России во время пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

В документе также замораживается сроки добровольного выезда иностранцев из России, в отношении которых приняли решение о выдворении. Кроме этого, решение Путина позволяет свободно покинуть страну гражданам, у которых 14 марта истек срок годности удостоверения личности.

Подобные послабления Путин принял и в марте 2020 года. Тогда иностранцам разрешили остаться в России с 15 марта по 15 июня, при этом без продления визы и других документов.

В России на постоянной основе проживают около 800 тысяч граждан Кыргызстана, которые не смогли вернутся на родину из-за закрытых границ в период пандемии COVID-19.

Послабления со стороны правительства России позволили кыргызстанцам не платить штрафы за просроченные документы на проживание и визы.