Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что за все время пандемии COVID-19 в Кыргызстане скончались 83 медработника.

«По последним данным Центра электронного здравоохранения, 83 медработника скончались от осложнений вызванных коронавирусом, в том числе внебольничной пневмонии», — сказала Айгерчинова.

В интервью «Азаттык» Айгерчинова сообщила, что скончавшиеся медики работали как в государственных, так и в частных учреждениях. Среди погибших не только врачи, но и средний и младший медперсонал.

Последний раз Республиканский штаб сообщал о количестве скончавшихся медиков 30 июля. Тогда минздрав признал, что 73 медика с коронавирусом умерли.

По данным штаба, на 18 сентября минздрав выплатил денежные компенсации 144 медработникам, которые заразились коронавирусом, сумма компенсации составила 200 тысяч сомов.

Также компенсации в 1 млн сомов выплатили семьям 21 погибшего медработника.

Тогда же в штабе рассказали, что на рассмотрении минздрава поступило около 1 500 документов, из которых 829 прошли экспертизу, а остальные находятся в работе. При этом сами медики заявляют, что доказать заражение коронавирусом на работе очень сложно. Это приводит к тому, что медики не могут добиться компенсаций.

На 25 сентября в Кыргызстане выявлено всего 3 227 случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией, из стационаров с выздоровлением выписали 2 918 медработников.

Всего в стране зарегистрировано 45 932 случая заражения коронавирусом. С выздоровлением выписали 42 147 пациента, а скончались 1 063 человека с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.