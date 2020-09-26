В социальных сетях появилось видео, на котором председатель партии «Биримдик» Марат Аманкулов рассказывает, что Кыргызстану пора одуматься от независимости.

Аманкулов на видео говорит, что «новая партия организовалась, «Биримдик», я ее председатель», что это партия «демократического социализма, евразийский выбор». Официально Аманкулова выбрали ее председателем 10 сентября 2019 года.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорит кому-то политик и смеется.

Он также сообщает, что планируется конференция, на которую пригласят ученых и философов «как Дугин». Ранее на дебатах лидер партии Акылбек Жамангулов говорил, что идеологию партии помогали придумать «философы и ученые», а чон-казатовец Бекжан Рысмендеев уличал его в том, что «евразийство» как идею придумал российский политтехнолог и философ Александр Дугин. Жамангулов отрицал влияние Дугина на идеологию партию и утверждал, что «Биримдик» помогали исключительно местные ученые.

*Дугин известен как политтехнолог, философ, идеолог Владимира Путина. Основатель Международного евразийского движения, придумал термины «русский мир» и концепции «евразийства» и «Новороссии». Известен шовинистическими взглядами. Внесен в санкционный список США, Канады и Евросоюза.

Аманкулов на видео упоминает «Ивана Итуловича», показывая на него ручкой — очевидно он имеет в виду Ивана Итуловича Белекова, российского политика, депутата-единоросса, члена комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции.

Иван Белеков и Марат Аманкулов были в феврале 2020 года на церемонии о перекрестном годе. Аманкулов говорит об этом мероприятии на видео — церемония открытия перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане прошла в феврале 2020 года. По фото со встречи мы видим за спиной Аманкулова ту же стену, что и на видео.

Аманкулов говорит Белекову, что «действительно, у нас единый корень, и на территории евразийства суверенным может быть государство объединенное на всей территории евразийства».

«Для того, чтобы мы не потеряли свою субъектность, мы должны быть вместе и интегрироваться», — говорит Аманкулов Белекову. Он говорит, что «у нас много общих корней» с Россией и повторяет «свободная жизнь — хорошо, но пора возвращаться назад».