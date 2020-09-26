Иллюстратор Нурбек Нас, известный своими работами на актуальные темы, сделал арт на высказывание председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова. Накануне в соцсетях появилось видео с 27 или 28 февраля 2020 года — в этот день Марат Аманкулов и его коллеги-депутаты Евгения Строкова, Канат Исаев, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Бактыбек Турусбеков и Самат Гульнара-Клара в составе президентской делегации прибыли на церемонию открытия перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане.

Депутаты встретились с Иваном Белековым, российским политиком, депутатом-единороссом, членом комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции.

На видео Аманкулов жалеет о независимости Кыргызстана.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорит кому-то политик и смеется.

При этом под «нашей партией» он имеет в виду «Биримдик», председателем которой его выбрали 10 сентября 2019 года.

Видео вызвало резонанс в обществе и Аманкулов поспешил оправдаться — сказал, что его слова вырвали из контекста, а видео — провокация.

«Мое выступление являлось ответом на проникновенную речь Ивана Итуловича Белекова, депутата Государственной Думы, бывшего председателя Эл Курултай Республики Алтай, большого друга Кыргызстана, одного из самых больших сторонников идеи Алтайской цивилизации. Он говорил о нашей общей истории, общих корнях кыргызов и народов Евразии, о роли Кыргызского каганата, простиравшегося от Енисея до Каспия, в древней евразийской истории», — утверждает Аманкулов, но не уточняет, зачем критиковал независимость Кыргызстана и куда «пора возвращаться».