Сооронбай Жээнбеков

«Я хочу, чтобы в парламент прошли 5-6 партий. Это нужно для страны, для стабильности», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он сказал, что для этого поддержал 7-процентный порог на выборах в парламент вместо 9-процентного — чтобы прошло как можно больше партий.

Глава государства считает, что в каждой партии есть сильные представители, но «заявления от тех лиц, которые лояльны к власти, в обществе, в большинстве случаев, воспринимаются негативно».

«В международной практике нет ничего плохого в понятии правящей партии. Ведь невозможно продвигать проекты по развитию страны без поддержки парламента. Следовательно, это правильное понятие. (…) мы должны работать над тем, чтобы вернуть доверие к власти. Конечно, на это потребуются годы, много труда», — сказал он.

Выборы в парламент пройдут 4 октября, участвуют 16 партия. Из них негласно пропрезидентской называют «Биримдик», от которой баллотируется брат главы государства Асылбек Жээнбеков. Оппоненты обвиняют партию в применении админресурса, а в соцсетях распространяются видео, на которых люди, похожие на кандидатов партии, говорят, что «Биримдик» — это партия власти и голосовать нужно за нее.

Кроме того, приближенными к власти считают «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан» — вторую связывают с влиятельным кланом Матраимовых, от нее баллотируется депутат Искендер Матраимов.