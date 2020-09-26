Президент Сооронбай Жээнбеков намерен посетить Россию 28 сентября, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«С Президентом России Владимиром Путиным проведем переговоры, обсудим ряд вопросов как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия», — говорит президент. Ранее он встретился с председателя правительства России Алексеем Оверчуком — среди обсужденных тем были развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и энергетика.

Также 28-29 сентября он намерен побывать и в Венгрии. Там он встретится с премьером Виктором Орбаном и президентом Яношем Адером.

«Наши страны имеют общие исторические корни. В настоящее время отношения развиваются в интересах обеих стран», — говорит Жээнбеков о кыргызско-венгерских отношениях.

По словам государства, он должен был посетить Венгрию весной, но визит был перенесен из-за пандемии.

«Надеюсь, что мой предстоящий визит будет плодотворным. Мы подпишем ряд документов о сотрудничестве. Самый главный из них — подписание совместной Декларации о стратегическом сотрудничестве», — говорит президент.

Президент сообщил, что в Венгрии будут подписаны

соглашения в сферах здравоохранения, предупреждения чрезвычайных ситуаций, торгово-экономического сотрудничества, управления водными ресурсами. В планах создание Кыргызско-Венгерского фонда, в который венгерский «Эксимбанк» выделит 50 миллионов евро.

«При участии этого фонда мы создадим совместные предприятия, фонд будет предоставлять низкопроцентные кредиты малому и среднему бизнесу», — говорит Жээнбеков. Опыт создания схожих фондов у Кыргызстана есть — в стране работает Кыргызско-Российский фонд развития.