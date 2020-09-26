Партия «Ордо» заявляет о себе как о политорганизации, способной «изменить в Кыргызстане все»: начиная от политического строя и заканчивая отношением к государству. При этом, партия появилась всего лишь год назад.
По данным ЦИКа, в реестр Минюста «Ордо» внесли весной 2019 года. Руководитель партии — Мирбек Мияров.
В интернете о нем сведений не очень много: с 2005 по 2010 годы Мияров проработал инженером в бишкекской телефонной городской сети, а с 2012 по 2019 возглавлял стройкомпанию «Моби строй».
В своём обращении к избирателям в эфире КТРК 9 сентября Мияров заявил , что с каждым созывом парламент «теряет в качестве» и «сейчас мы имеем парламент, за который стыдно».
По его словам, партия планирует уменьшить количество депутатов парламента, сократить расходы на содержание Жогорку Кенеша и разработает закон, по которому зарплаты депутатов не будут превышать заработные платы учителей и врачей.
Партия на своей странице в фейсбуке опубликовала обращение к Райымбеку Матраимову — члену влиятельного клана и фигуранту журналистских расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе $700 млн из Кыргызстана. В своем обращении партия попросила Матраимова и партию «Мекеним Кыргызстан», связанную с ним, прекратить заниматься подкупом голосов.
«Партия “Мекеним Кыргызстан” и Райым-мырза и другие партии […] в деревнях и городах вы открыто раздаете деньги и покупаете голоса в поддержку своей партии. Некоторые открыто пригрозили бюджетникам увольнением, если они не проголосуют. Прекратите покупать людей на деньги, как скот!!!», — говорится в обращении.
«Мекеним Кыргызстан» неоднократно обвиняли в подкупе голосов, однако в партии все отрицают.
Программа партии
В своей предвыборной программе «Ордо» делает акцент на единстве нации. Этому посвящен первый пункт программы партии. Авторы утверждают, что «устранят причины», которые мешают народу быть единым. В программе также говорится о важности создания нравственного государства, в котором граждане «будут не способны на воровство и коррупцию».
«Вначале нравы, потом законы и программы. Человек с высоким уровнем нравственности будет уважительно относиться к окружающим, честно и справедливо жить и работать. […] Главная проблема не в людях, а в отсутствии системы духовных ценностей», — написано в программе партии.
«Ордо» предлагает программу по идеологическому обновлению общества в виде комплекса мер по духовно-нравственному возрождению государства. Например, изменить коренным образом акцент в СМИ на «позитив», а передачи на телевидении и в газетах должны показывать и писать о достижениях в экономике, культуре и других отраслях.
Партия предлагает запретить показ художественных и мультфильмов, пропагандирующих наркоманию, уродство, насилие и разврат.
«Необходимо установить цензуру во всех областях, воздействующих на сознание людей. В государстве должна быть запрещена только политическая цензура», — написано в программе партии.
Еще «Ордо» обещает создать единую государственную социальную сеть, а работу правительства вывести в онлайн-режим.
«Ордо» также считает необходимым выдавать молодым людям беспроцентные кредиты на получение высшего образования с обязательством в дальнейшем работать по специальности.
Партия также предлагает выплачивать «заработную плату матери», которая воспитывает троих и более детей. В партии считают, что уход матери за ребенком не должен прерывать общий трудовой стаж. Также партия обещает закрыть все детские дома страны к 2030 году.
«Ордо» намерена добиться того, чтобы к 2030 году Кыргызстан вошел в число 10 самых экологически чистых государств.
Скандалы с участием партии
Практически сразу после создания партию обвинили в воровстве логотипа, который почти не отличался от лого Центра цифрового взаимодействия «Тундук». Директор центра Нурия Кутнаева тогда попросила партию поменять логотип, пригрозив подать в суд.
На выборах в парламент партия использует другой логотип.
8 сентября председатель исполнительного комитета партии «Ордо» Тимур Абылаев опубликовал на фейсбуке пост, в котором сообщил, что «в последнее время со стороны правоохранительных органов идет активное давление на кандидатов и руководителей штабов партии».
В РОВД Панфиловского района подтвердили, что в партию отправили запросы об агитаторах и адресах штабов, однако отметили, что это было сделано «исключительно с целью предупреждения возможных конфликтов».
Кандидаты партии
В списке кандидатов от партии «Ордо» нет знаменитых или публичных персон, однако под номером 11 указан Ильяс Амангазиев. Он стал известен после того, как будучи сотрудником ГКНБ в июле 2017 года в нетрезвом состоянии залез в чужой бассейн и устроил дебош.
Еще один раз Амангазиев попал в новостные сводки, когда в интернете опубликовали его фотографию, на которой он был вместе с криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. Тогда в спецслужбе открестились от Амангазиева и заявили, что тот «уже уволен из ГКНБ».
От партии также баллотируется глава антикоррупционного объединения «Народное движение. Люстрация» Лира Усубалиева, а также референт аппарата правительства Мирлан Керимов.
С полным списком кандидатов можно ознакомиться по ссылке.