По его словам, партия планирует уменьшить количество депутатов парламента, сократить расходы на содержание Жогорку Кенеша и разработает закон, по которому зарплаты депутатов не будут превышать заработные платы учителей и врачей.

Партия на своей странице в фейсбуке опубликовала обращение к Райымбеку Матраимову — члену влиятельного клана и фигуранту журналистских расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе $700 млн из Кыргызстана. В своем обращении партия попросила Матраимова и партию «Мекеним Кыргызстан», связанную с ним, прекратить заниматься подкупом голосов.

«Партия “Мекеним Кыргызстан” и Райым-мырза и другие партии […] в деревнях и городах вы открыто раздаете деньги и покупаете голоса в поддержку своей партии. Некоторые открыто пригрозили бюджетникам увольнением, если они не проголосуют. Прекратите покупать людей на деньги, как скот!!!», — говорится в обращении.

«Мекеним Кыргызстан» неоднократно обвиняли в подкупе голосов, однако в партии все отрицают.

Программа партии

В своей предвыборной программе «Ордо» делает акцент на единстве нации. Этому посвящен первый пункт программы партии. Авторы утверждают, что «устранят причины», которые мешают народу быть единым. В программе также говорится о важности создания нравственного государства, в котором граждане «будут не способны на воровство и коррупцию».

«Вначале нравы, потом законы и программы. Человек с высоким уровнем нравственности будет уважительно относиться к окружающим, честно и справедливо жить и работать. […] Главная проблема не в людях, а в отсутствии системы духовных ценностей», — написано в программе партии.

«Ордо» предлагает программу по идеологическому обновлению общества в виде комплекса мер по духовно-нравственному возрождению государства. Например, изменить коренным образом акцент в СМИ на «позитив», а передачи на телевидении и в газетах должны показывать и писать о достижениях в экономике, культуре и других отраслях.

Партия предлагает запретить показ художественных и мультфильмов, пропагандирующих наркоманию, уродство, насилие и разврат.

«Необходимо установить цензуру во всех областях, воздействующих на сознание людей. В государстве должна быть запрещена только политическая цензура», — написано в программе партии.





Фото: Ордо

Еще «Ордо» обещает создать единую государственную социальную сеть, а работу правительства вывести в онлайн-режим.

«Ордо» также считает необходимым выдавать молодым людям беспроцентные кредиты на получение высшего образования с обязательством в дальнейшем работать по специальности.

Партия также предлагает выплачивать «заработную плату матери», которая воспитывает троих и более детей. В партии считают, что уход матери за ребенком не должен прерывать общий трудовой стаж. Также партия обещает закрыть все детские дома страны к 2030 году.

«Ордо» намерена добиться того, чтобы к 2030 году Кыргызстан вошел в число 10 самых экологически чистых государств.

Скандалы с участием партии



Практически сразу после создания партию обвинили в воровстве логотипа, который почти не отличался от лого Центра цифрового взаимодействия «Тундук». Директор центра Нурия Кутнаева тогда попросила партию поменять логотип, пригрозив подать в суд.

На выборах в парламент партия использует другой логотип.