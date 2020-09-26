«Жалко оставлять партию «Ата-Журт», но из-за ситуации с моим близким другом Садыром Жапаровым решили пойти на эти выборы с партией «Мекенчил». Партия была основана мной и Садыром в июне 2010 года. Она для нас не чужая, тоже наша партия. Все усилия объединили и пошли с ней. «Ата-Журт» занимала передовые места в последних двух выборах. Все члены этой партии также будут поддерживать «Мекенчил»», — заявили на пресс-конференции в августе Ташиев.

Программа партии

«Мекенчил» предлагает провести конституционную реформу, чтобы создать единую систему управления.

Одним из пунктов программы предполагает очистить государство от коррупционеров.

«Мы вернем народу Кыргызстана награбленные за последние 30 лет богатства нашей страны, а те лица, грабившие народные деньги и блага, будет привлечены к ответственности! Поэтому наш главный лозунг: “Власть — народу, воров в тюрьму”», — говорится в программе партии.

Партия также предлагает сократить количество чиновников для экономии бюджетных средств.

Отдельным пунктом «Мекенчил» указывает необходимость борьбы с коррупцией на таможне. По данным партии, каждый месяц через кыргызско-китайскую границу проходят около 3000 грузовиков, каждый из которых платит 3-5 тысяч долларов в качестве взяток.

«В среднем, в месяц бюджет нашего государства не поступает 12 миллионов долларов, а это 936 миллионов сомов! На эти деньги мы могли бы построить 10 школ или 5 современных больниц», — говорится в заявлении «Мекенчил».

* По данным Нацстаткома, кыргызстанцы считают таможню одним из самых коррумпированных органов. Таможенную службу начали сильно критиковать, когда на посту президента находился Алмазбек Атамбаев. Китай и Казахстан неоднократно заявляли, что существуют большие расхождения в данных от их госведомств и госорганов Кыргызстана по ввозу и вывозу товаров. В конце 2017 года на должность главы Таможенной службы назначили соратника Атамбаева Кубанычбека Кулматова. При этом заместителя председателя Таможенной службы в лице Райымбека Матраимова сняли с поста. В начале 2018 года власти заявили, что поступления в Центральную таможню увеличились в два раза, а в Ошскую — в десять раз. Позже увольнение Матраимова с поста на таможне стало одной из причин конфликта между Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP провели серию расследований и выяснили, что из Кыргызстана через сложную систему грузоперевозок было выведено $700 млн. К этому могла быть причастна семья Райымбека Матраимова.

Другие предвыборные обещания партии связаны с необходимостью обеспечения кыргызстанцев доступным жильем, а также поддержкой кыргызских мигрантов за рубежом.

Партию упоминали в СМИ во время агитационного периода в связи стем, что мэр города Кара-Суу Адылбек Лолобаев запретил проводить ей мероприятие на центральной площади. Мэр обосновал свой запрет тем, что недалеко от площади находятся две школы, а, согласно закону, агитация должна проходить на расстоянии в более 100 метров от учебных заведений.

Партия обратилась в прокуратуру, которая встала на ее сторону. Прокуратура вынесла предписание мэрии города Кара-Суу и партии «Мекенчил» удалось провести встречу с избирателями 21 сентября.

Кандидаты партии