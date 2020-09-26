Под флагами партии «Мекенчил» на выборы пойдет один из самых известных политиков страны — Камчыбек Ташиев. Политобъединение «Мекенчил» участвует на выборах впервые.
В одном из своих интервью Ташиев заявил, что партия «Мекенчил» появилась в июне 2010 года. По словам Ташиева, сооснователем политобъединения был экс-депутат Садыр Жапаров ныне осужденный за беспорядки в Караколе и взятие в заложники в 2013 году губернатора Иссык-Кульской области. Ташиев и Жапаров давние соратники, которые пришли в парламент в 2010 году под флагами партии «Ата-Журт».
«Жалко оставлять партию «Ата-Журт», но из-за ситуации с моим близким другом Садыром Жапаровым решили пойти на эти выборы с партией «Мекенчил». Партия была основана мной и Садыром в июне 2010 года. Она для нас не чужая, тоже наша партия. Все усилия объединили и пошли с ней. «Ата-Журт» занимала передовые места в последних двух выборах. Все члены этой партии также будут поддерживать «Мекенчил»», — заявили на пресс-конференции в августе Ташиев.
Программа партии
«Мекенчил» предлагает провести конституционную реформу, чтобы создать единую систему управления.
Одним из пунктов программы предполагает очистить государство от коррупционеров.
«Мы вернем народу Кыргызстана награбленные за последние 30 лет богатства нашей страны, а те лица, грабившие народные деньги и блага, будет привлечены к ответственности! Поэтому наш главный лозунг: “Власть — народу, воров в тюрьму”», — говорится в программе партии.
Партия также предлагает сократить количество чиновников для экономии бюджетных средств.
Отдельным пунктом «Мекенчил» указывает необходимость борьбы с коррупцией на таможне. По данным партии, каждый месяц через кыргызско-китайскую границу проходят около 3000 грузовиков, каждый из которых платит 3-5 тысяч долларов в качестве взяток.
«В среднем, в месяц бюджет нашего государства не поступает 12 миллионов долларов, а это 936 миллионов сомов! На эти деньги мы могли бы построить 10 школ или 5 современных больниц», — говорится в заявлении «Мекенчил».
* По данным Нацстаткома, кыргызстанцы считают таможню одним из самых коррумпированных органов. Таможенную службу начали сильно критиковать, когда на посту президента находился Алмазбек Атамбаев. Китай и Казахстан неоднократно заявляли, что существуют большие расхождения в данных от их госведомств и госорганов Кыргызстана по ввозу и вывозу товаров. В конце 2017 года на должность главы Таможенной службы назначили соратника Атамбаева Кубанычбека Кулматова. При этом заместителя председателя Таможенной службы в лице Райымбека Матраимова сняли с поста. В начале 2018 года власти заявили, что поступления в Центральную таможню увеличились в два раза, а в Ошскую — в десять раз. Позже увольнение Матраимова с поста на таможне стало одной из причин конфликта между Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP провели серию расследований и выяснили, что из Кыргызстана через сложную систему грузоперевозок было выведено $700 млн. К этому могла быть причастна семья Райымбека Матраимова.
Другие предвыборные обещания партии связаны с необходимостью обеспечения кыргызстанцев доступным жильем, а также поддержкой кыргызских мигрантов за рубежом.
Партию упоминали в СМИ во время агитационного периода в связи стем, что мэр города Кара-Суу Адылбек Лолобаев запретил проводить ей мероприятие на центральной площади. Мэр обосновал свой запрет тем, что недалеко от площади находятся две школы, а, согласно закону, агитация должна проходить на расстоянии в более 100 метров от учебных заведений.
Партия обратилась в прокуратуру, которая встала на ее сторону. Прокуратура вынесла предписание мэрии города Кара-Суу и партии «Мекенчил» удалось провести встречу с избирателями 21 сентября.
Кандидаты партии
Камчыбек Ташиев фактически самый известный кандидат от этой партии. Он был депутатом парламента дважды: c 2005 по 2007, а затем с 2010 по 2013.
Первый достаточно крупный скандал, связанный с Ташиевым разгорелся летом 2009 году, когда он занимал пост главы Министерства чрезвычайных ситуаций. Ташиева обвинили в злоупотреблении служебным положением и нарушении закона о госзакупках. Тогда речь шла о том, что Ташиев проводил горючесмазочные материалы для МЧС через свои автозаправочные станции, повышая их стоимость.
Тогда Счетная палата выявила, что исчезли 1,8 млн сомов. Кроме того, при закупках спецоборудования пропал 1,1 млн сомов. Тогда же установили, что за счет Фонда по ликвидации бедности было выделено 248 млн сомов для МЧС на закуп 73 пожарных машин. Машины оказались с заводским браком и их нельзя было использовать.
Но Ташиева уволили с поста главы МЧС только в декабре 2009 года. Премьер-министр Данияр Усенов раскритиковал его за «использование неприкосновенного денежного резерва МЧС». Деньги были использованы на строительство жилья сотрудникам ведомства. Ташиев заявил, что он невиновен и будет добиваться отставки Усенова любыми законными методами.
После революции в 2010 году Ташиев пошел на выборы от партии «Ата-Журт», которая выиграла их, набрав больше всего голосов. Тогда «Ата-Журт» обошла СДПК, которая впоследствии при Атамбаеве стала провластной партией.
Одним из достаточно ярких моментов в политической карьере Ташиева стал инцидент в 2012 году, когда политик попытался перелезть через забор Белого дома.
Это произошло на митинге, где демонстранты требовали национализации рудника Кумтор. Между милиционерами и митингующими началась стычка, а позже правоохранители задержали как самого Ташиева, так и его коллег по парламенту Таланта Мамытова и Садыра Жапарова. Судебные процессы над членами партии «Ата-Журт» длился больше года. В итоге, они были приговорены к полутора годами лишения свободы, но политиков вскоре освободили из-за того, что те провели восемь месяцев в СИЗО, где один день заключения засчитывается за два.
Ташиева неоднократно обвиняли в националистической риторике.
В сентябре 2010 года в интервью изданию «Фергана» он заявил, что русские, узбеки и турки не вправе претендовать на равенство с кыргызами, поскольку это ставит под вопрос целостность республики.
«Титульная нация должна быть титульной, она не может стоять ниже других наций, живущих в этой стране. Пусть они уважают наши традиции, язык и историю, только тогда люди будут спокойно жить. Но если какая-либо нация в нашей стране, русские, узбеки, турки или китайцы скажут, что они находятся наравне с кыргызами или выше них, тогда государство развалится», — сказал Камчыбек Ташиев.
Такое заявление было воспринято очень остро, так как в 2010 году на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт.
В 2012 году в интервью он заявил, что премьер-министром должен стать «чистокровный кыргыз». Тогда на пост премьер-министра претендовал Омурбек Бабанов, мать которого не является кыргызской.
Тем не менее, на последних парламентских выборах, которые прошли в 2015 году, Ташиев и Бабанов объединились и их партия стала называться «Республика — Ата-Журт». Тогда партия заняла второе место на выборах и получила 28 мест в парламенте. При этом Ташиева сняли с предвыборной гонки за избиение представителя партии «Онугуу-Прогресс».
Однако уже в феврале 2016 года было заявлено, что политические партии «Республика» и «Ата-Журт» будут по отдельности участвовать в выборах в местные кенеши. При этом от объединения осталась только фракция «Республика — Ата-Журт» в парламенте.
Часть членов партии «Ата-Журт», в том числе Ахматбек Келдибеков, на выборах 2020 года пополнили ряды «Мекеним Кыргызстан», связанной с кланом Матраимовых. Сама «Ата-Журт» на выборы не пошла.
Кстати, сам Ташиев в ноябре 2019 года раскритиковал СМИ за постоянное упоминание имени бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова вокруг расследования вывода через Кыргызстан более $700 млн.
Он призвал «прекратить очернять» Матраимова и показывать его «монстром» на всю страну.
«Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Максимум — он стал замом в таможне, даже министром не работал, и депутатом не был. Он обычный, хороший, гибкий парень. Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Если действительно есть факты, правоохранительные органы должны принимать меры. Пока мы не искореним коррупцию, мы не добьемся развития», – сказал Ташиев в передаче «Эки бир» на радио «Азаттык».
Так как одним из сооснователей партии «Мекенчил» является ныне осужденный депутат Садыр Жапаров, то в депутаты баллотируется его брат — Сабыр. В марте Сабыра Жапарова задержали после митинга, который он устроил в поддержку брата. Тогда сотни сторонников Садыра Жапарова на протяжении нескольких часов требовали от властей его освобождения, а затем направились в сторону Белого дома. Милиция разогнала митингующих, а организаторов, в том числе и Жапарова, задержали. Организаторов митинга подозревали в попытке насильственного захвата власти, однако Сабыра Жапарова отпустили.
В депутаты также баллотируется еще один бывший парламентарий — Жылдызкан Жолдошева. По информации СМИ, будучи главой фонда «Курманжан Датки» она смогла получить около 20 млн сомов на постройку мемориального комплекса на Иссык-Куле, однако там появилась зона отдыха.
Также в списках партии есть и действующий депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Курманкул Зулушев. Он много лет работал в органах прокуратуры, а затем стал судьей. В 2013 году будучи судьей вел дело Камчыбека Ташиева, которого обвиняли в попытке захвата власти. Президент Алмазбек Атамбаев освободил его и судью Медербека Сатиева от должности за нарушение закона при рассмотрении дела. В 2015 году он участвовал в выборах от «Республики — Ата-Журт», но не принес голосов для партии. Зулушев дошел до Верховного суда и отстоял свое право быть депутатом.
В нынешнем созыве парламента он запомнился своей инициативой по проведению референдума о том, какая в стране должна быть форма правления. Выбор предложили сделать между парламентской и президентской формой правления. Залушев тогда заявил, что выдвинул законопроект по своей инициативе и «не исполняет указ властей».
Кроме него, в списке есть еще один действующий депутат — Гульнара-Клара Самат. Она была пресс-секретарем Курманбека Бакиева, а затем стала председателем ЦИК. В 2008 году она заявила об угрозах со стороны Максима Бакиева и покинула Кыргызстан. Самат вернулась в страну в 2010, а в 2018 стала депутатом парламента вместо Аиды Саляновой.
Эмильбек Абдыкадыров — экс-заместитель директора Госагентства по архитектуре и строительству, соучредитель строительной компании «Нур Строй Монтаж». Его сын Улан Абдыкадыров — депутатом Бишкекского горкенеша от «Мекеним Кыргызстан».
Равшан Сабиров — экс-министр социального развития, в 2010-2011 году был депутатом от фракции «Ата Мекен». Летом 2012 года Сабирова задержали по подозрению в коррупции. По версии следствия, Министерство соцразивития выдало разрешения на международное усыновление десяти частным фирмам. Чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы, а в 2014 освободили по амнистии. В списке партии указан, как заместитель председателя Совета Ассамблеи Народов Кыргызстана.
Бактыбек Аманбаев — экс-омбудсмен. Работал в мэрии Оша, в пресс-службе Жогорку Кенеша. В 2013 году он стал омбудсменом, а через два года парламент отправил его в отставку, после того, как признал отчет неудовлетворительным. Сам Аманбаев назвал решение Жогорку Кенеша «незаконным».
Шаирбек Ташиев — родной брат Камчыбека Ташиева. Много лет проработал на таможне, является депутатом Джалал-Абадского городского кенеша.
Хайдарали Халиков — член националистической организации «Кырк Чоро». В 2019 году подал иск в суд, потребовав привлечь к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-главу ГРС Тайырбека Сарпашева за упразднение графы «национальность» в паспорте.
С полным списком кандидатов партии можно ознакомиться по ссылке.