Сооронбай Жээнбеков

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал ЦИК не закрывать глаза на санитарные нарушения, сделанные партиями во время агитации.

«В преддверии выборов и партии, и Правительство, конечно, заняты этим политическим процессом. Однако нельзя забывать о санитарно-эпидемиологических нормах», — считает Жээнбеков.

От сказал, что «партии, к сожалению, проводят агитацию с привлечением большого количества людей» и попросил ЦИК не закрывать на эти случаи глаза, обращать внимание и предупреждать подобное.

Ранее партия «Мекеним Кыргызстан» собрала более 500 человек в Араване, а после — целый ипподром в Сокулуке. Там же был проведен концерт. Когда у главы ЦИК спросили о допущении таких мероприятий — а из-за коронавируса власти запретили и концерты, и собрания более 50 человек — она сказала, что массовые собрания на открытом воздухе разрешаются.

«В открытых пространствах, при соблюдении всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, могут быть проведены такие мероприятия», — сказала Нуржан Шайлдабекова. Люди на стадионе в Сокулуке были в масках лишь частично, дистанция не соблюдалась и было их явно более 50.

Нарушения допускает не только «Мекеним Кыргызстан», но и другие партии — в проведении концертов замечен, в том числе, «Биримдик».

Собрания с большим количеством избирателей, полностью или частично без масок, без соблюдения дистанции, с касаниями руками, поцелуями и объятиями — и все это во время пандемии, когда с каждым днем растет число заражений — демонстрируют множество самых разных партий, публикуя видео и фотоотчеты на официальных страницах. Некоторые, наоборот, относятся к публикации фотоотчетов избирательно и публикуют только те фотографии, на которых соблюдается дистанция и избиратели в масках.