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Минздрав сообщил о 158 новых зараженных COVID-19. За минувшие сутки вирус подтвердили у 43 жителей Баткенской области, 34 человек из Джалал-Абадской области. По 22 зараженных в Бишкеке и Ошской области, 12 в Чуйской, 11 в Иссык-Кульской. В Оше девять зараженных, в Нарынской области три, а в Таласской два.

В том числе среди зараженных семь медиков. Три в Баткенской, два в Бишкеке, по одному в Ошской области и Оше.

Выписаны из больниц за сутки 155 человек. 38 из них в Бишкеке, 37 в Ошской области. По 21 в Иссык-Кульской области, Джалал-Абадской и Баткенской. Семь человек выписали в Чуйской области, пять в Нарынской, четыре в Оше, одного в Таласской области.

В том числе среди выписанных два медика.

Об умерших за сутки минздрав не сообщил. Уже долгое время статистика по смертям держится на цифре 1063 — но стоит помнить, что из статистики убрали более 400 случаев, настаивая, что причина этих смертей не только в коронавирусе, но и в сопутствующих болезнях. По правилам ВОЗ их должны были включить в статистику, а не наоборот.

Общее число заражений за пандемию достигло 46 090 случаев.