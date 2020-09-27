Журналистка Анастасия Валеева приехала в Кыргызстан вести тренинг, а в итоге возглавила журфак одного из лучших вузов страны и стала развивать совершенно новое для местной журналистики направление. Она – героиня первого выпуска нашего подкаста.

До Кыргызстана Настя пять лет жила в Европе, писала сценарии для Леонида Парфенова и по «несчастливой» случайности (какой – мы обсуждаем в подкасте) стала продюсером на НТВ.

В подкасте Настя рассказывает, какие карьерные возможности она нашла для себя в Кыргызстане, как старалась «стать местной» и ходила по кыргызским тоям, и в чем самые большие плюсы (и минусы) жизни в нашей стране.

Включайте наш первый выпуск, чтобы услышать Кыргызстан, каким его проживает Настя: