Журналистка Анастасия Валеева приехала в Кыргызстан вести тренинг, а в итоге возглавила журфак одного из лучших вузов страны и стала развивать совершенно новое для местной журналистики направление. Она – героиня первого выпуска нашего подкаста.
До Кыргызстана Настя пять лет жила в Европе, писала сценарии для Леонида Парфенова и по «несчастливой» случайности (какой – мы обсуждаем в подкасте) стала продюсером на НТВ.
В подкасте Настя рассказывает, какие карьерные возможности она нашла для себя в Кыргызстане, как старалась «стать местной» и ходила по кыргызским тоям, и в чем самые большие плюсы (и минусы) жизни в нашей стране.
Включайте наш первый выпуск, чтобы услышать Кыргызстан, каким его проживает Настя:
Подкаст «Меня не отпускает» рассказывает об иностранцах, которые однажды приехали в Кыргызстан и остались тут надолго – работать и строить свою жизнь. Вы можете слушать нас прямо на сайте «Клоопа», но гораздо удобнее делать это на подкаст-платформах или на Яндекс.Музыке.
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Над подкастом работают:
Авторы: Азиза Раимбердиева и Дмитрий Мотинов
Лого: Дарья Удалова
Музыка: «Мезгил Жанырыгы» – Vadzer / Нурак Абдырахманов
«Меня не отпускает» выходит при поддержке фонда «Сорос – Кыргызстан». Мнения, выраженные в нем, могут не совпадать с позицией фонда.