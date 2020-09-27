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Через неделю кыргызстанцам предстоит избрать депутатов Жогорку Кенеша следующего созыва. Большинство участников выборов придерживаются идеи еще большего сближения с Россией. А программа позиционирующей себя провластной партии посвящена углублению интеграции в рамках ЕАЭС, лидером которого является опять же Россия.

Оригинал материала опубликован на радио «Азаттык«.

Чем отличаются нынешние парламентские выборы от предыдущих и отличаются ли вообще? Влияет ли Кремль на политические процессы в Кыргызстане? На эти и другие вопросы «Азаттыка» ответил российский эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Азаттык»: Аркадий Юрьевич, в сети опубликовали видео, где председатель провластной партии «Биримдик» Марат Аманкулов, говоря об евразийстве, сказал: «Свобода — это хорошо, но пора возвращаться назад». Сейчас это высказывание бурно обсуждается. Партия «Биримдик» объявила, что Аманкулов говорил это в 2019 году. В соцсетях пишут, это видео было записано в начале этого года. Как можно оценить подобное высказывание представителя провластной партии?

Дубнов: Я думаю, что независимо от того, когда сделано это выступление, записано это видео в прошлом году или в начале этого года, оно не было сделано в рамках этой парламентской предвыборной кампании.

В любом случае, это использовано скорее всего какими-либо политтехнологами, работающими против «Биримдик».

Идея могла бы оказаться полезной для разворачивания дискуссии о самоидентичности нынешних киргизов: кто они, откуда, с кем идти, от кого отстраняться? Если, конечно, рядового киргизского избирателя эта тема вообще волнует сегодня.

Но, думаю, что, апеллировать к былому величию своей цивилизации для повышения нынешней самооценки при отсутствии иных весомых аргументов к этому — это ложный путь. И может только способствовать еще большей национальной фрустрации.

Я не исключаю, что оживление этой темы сегодня — нужно или нет Кыргызстану евразийство, другими словами нужен ли тесный союз с Россией — понадобилось кому-то накануне встречи в Сочи 28 сентября президента Жээнбекова с Владимиром Путиным.

«Азаттык»: Недавно один из российских политологов высказал мнение о том, что за всеми партиями Кыргызстана стоят российские силовики. Каждый раз, когда в стране проходят выборы, обсуждается вопрос о возможном влиянии России. Видите ли вы такое влияние в этот раз? Интересуется ли Кремль нынешними парламентскими выборами в Кыргызстане?

Дубнов: Есть два фактора. Первое: не может быть политического процесса в Киргизии полностью свободного от Кремля. Киргизия издавна находится в серьезном поле политического, экономического, ментального и идеологического влияния Москвы, с тех пор как северные кыргызские племена обратились к русскому царю с просьбой о присоединении. В конце концов Киргизия здесь не может быть геополитически полностью самостоятельной фигурой.

Она не может быть субъектом политики в большом региональном контексте. Поэтому влияния России не может не быть.

Другое дело, как оно интерпретируется, как оно реализуется. Я, может быть, настолько плохо в курсе происходящего, чтобы сказать, что какое-то влияние России заметно. Но, тем не менее, когда большинство партий на свой флаг вешают обязательство следовать курсу евразийства, это означает, что Москва доминирует во взглядах лидеров этих партий на будущее развитие Киргизии — только вместе с Россией, только следуя главному тренду исходящего из Кремля.

Понимаете, это неизбежно, но беда в том, что пока Россия такая, какая есть при нынешнем путинском руководстве. Этот имперский доминант может был когда-то благом, сегодня он может быть значительным вкладом в киргизское развитие только с точки зрения того, что обеспечивает рабочие места для сотен тысяч киргизов, работающих в России, что она вообще помогает экономически в каких-либо проектах создания рабочих мест, в чем я сегодня сильно сомневаюсь, сравнивая экономическое инвестирование, сделанное Китаем.

Я говорю это к тому, что силовые структуры России не могут не влиять и развитие Киргизии не может не быть в интересах силовых структур, потому что в Киргизии дислоцировано несколько военных российских объектов. Надо сказать, что они выполняют в общей значительности позитивно стабилизирующую роль, это нельзя отрицать. Мы знаем, что Киргизия находится в окружении таких гигантов как Россия, Китай, таких стран как Иран, Турция и главным образом все еще неспокойный Афганистан. Так что это реальность, которую надо учитывать.

«Азаттык»: Если российские силовики не могут не быть заинтересованными и Россия, как страна, не может не быть заинтересованной в результатах этих выборов, как вы думаете на что они рассчитывают, какие силы они хотят видеть в парламенте Кыргызстана?

Дубнов: Давайте будем исходить из того, что кыргызский парламент не стал еще самостоятельной, значительной, политической структурой, местом центра силы, которая может настолько противостоять президентской власти, чтобы от него зависела позиция Бишкека по вопросам, важным для России. Я полагаю, что таким центром силы все еще является власть президентская.

Президент сегодня декларирует, видимо искренне, свою последовательную ориентацию на Москву.

Я повторюсь: это неизбежно. Определенно надо учитывать характер нынешней власти в Кремле при Путине. Здесь чудес ожидать не приходиться, это с одной стороны.

С другой стороны, нет никакой опасности в том, что Россия может «проиграть» парламентские выборы в Киргизии, потому что там нет серьезных политических сил, которые пользуются глубокой поддержкой электората, способных отвернуть парламент от ориентации на Россию. Да, там есть совершенно здоровые демократические структуры, которые хотели бы иметь полнокровные, гармоничные отношения с Западом, ЕС и США, ориентируясь на демократические ценности, которые привычно мы рассматриваем как исходящие с Запада. Но, к сожалению, эрозия этих ценностей даже сегодня на Западе очевидна. Но тем не менее, время пройдет и я надеюсь, что цена этой ориентации останется здоровой и позитивной для Киргизии. Поэтому повторяю: такого рода силы не настроены антироссийски, но они должны быть, и они есть и они должны иметь своего избирателя в Киргизии. И здравое руководство в Москве, я надеюсь, оно все-таки есть, не станет стремиться закатать в асфальт, как это происходит например в той же Беларуси.

«Азаттык»: Как упоминалось ранее, несколько партий, участвующих в предстоящих выборах, указали в своих программах то, что они поддерживают интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Одна из партий, позиционирующаяся как провластная, продвигает идею евразийства. Означает ли это то, что кыргызстанские партии хотят получить одобрение России?

Дубнов: Они декларируют курс на евразийство, которое определяется в первую очередь в Москве. Они не выступают против него, они не выступают за выход Киргизии из состава ОДКБ или из Евразийского экономического союза. Собственно говоря, как можно позволить себе сделать это в Киргизии в нынешней ситуации. Этого Москве вполне достаточно.

«Азаттык»: Эти парламентские выборы станут уже третьими после апрельских событий 2010 года. Это первые парламентские выборы при президенте Сооронбае Жээнбекове. В чем вы видите значимость этих выборов для Кыргызстана — для властей и граждан? Можете ли отметить какие-либо существенные отличия нынешних парламентских выборов от предыдущих?

Дубнов: Полагаю, что эти выборы имеют важное этапное, нисколько переломное, я не люблю таких определений, значение для происходящего в Киргизии, для развития республики. Я бы хотел сказать: для поступательного развития республики в своем развитии, в демократических процессах и в экономическом развитии. Но я не уверен, что все это поступательное направление необратимо.

Но, тем не менее, эти выборы, лично я со стороны не могу сказать, что очень внимательно, но пытаюсь честно анализировать эти выборы, вижу как стремление изменить характер политического развития с точки зрения того, что партийное строительство, руководство страны, возможно даже сам президент, пытаются сделать гораздо более самостоятельно и не сконцентрированно вокруг личности президента. Возможно, отчасти это заявление покажется кому-то популизмом, потому что одна из трех главных партий воспринимается как партия пропрезидентская, в силу того что под ее руководством младший брат президента.

Но с другой стороны, мне кажется важным избежать того очень тяжело сказавшегося на Киргизии периода президентства Атамбаева, когда партия власти практически узурпировала политический процесс в стране, преследовала оппонентов, лидеров других партий, чем фактически нивелировала развитие самих политических партий, не стремящихся ориентироваться исключительно на главу государства.

Это закончилось очень печально, как мы знаем.

Это привело к возвратному развитию страны, к опрокидыванию ее политического процесса, к опрокидыванию демократического тренда.

С этой точки зрения, то, что сегодня делается в связи с парламентскими выборами, это возвращение к нормальному демократическому развитию страны, которая была пионером демократии в Центральной Азии.

«Азаттык»: Но все же, Аркадий Юрьевич, продолжают поступать сообщения о попытках подкупа голосов, о попытках давления на избирателей, даже о влиянии криминальных структур. Это же происходило и во время прошлых выборов. Как вы думаете, какие факторы определят итоги предстоящих выборов?

Дубнов: Я вам отвечу может чуть-чуть цинично. Я не знаю ни одной страны, даже самой развитой, где нет попыток влиять на избирателей. Даже как-то подкупать, не так примитивно, деньгами, но какими-то обещаниями, посылами. В конце концов, это и есть современный политический процесс, где тот или иной лидер, та или иная партия старается перетянуть на свою сторону электорат, обещая этому электорату какие-то блага в том или ином виде и качестве.

С этой точки зрения в Киргизии проявляется все тоже самое, но гораздо более примитивно, я бы сказал, в пошлом виде. Давайте назовем вещи своими именами. Что можно предположить, если мы говорим о развитии такого демократического процесса в стране, которая еще недавно была настолько далека от мирового тренда развития в западном его изводе, что за 30 лет после распада СССР можно было ожидать другого.

Вы и так впереди всего региона, вы настолько впереди всего региона, что регулярно опрокидываете революциями, забегаете вперед. Надо учитывать характер народа. Я вам скажу одну вещь: я прочел о том, что одна из партий провела конный поход по стране или по каким-то регионам. Несколько сотен всадников со знаменем своей партии прошлись по Киргизии. Это только в Киргизии такое возможно. Где-то это вызовет улыбку, где-то непонимание. Например, в России, вполне возможно большое количество людей будут очень сильно напуганы такого рода походом. Потому что воспримут его как поход казачества, как конную армию возродившейся в интересах одной из политических сил.

А в Киргизии это нормально, у вас своя особенность.

И то, что вы сейчас объединяетесь в партийном строительстве вокруг не политических лозунгов, а местных авторитетов, каких-то крутых бывших номенклатурных деятелей, либо каких-то таможенников, это вообще неизбежный процесс.

Другое дело, что реальной политики в этом мало. Но тем не менее, электорат становится той силой, на которую рассчитывают политики. Отсюда гораздо меньше опасности авторитаризма или деспотизма, потому что деспот никогда не обращает внимания на то, о чем думают его поданные. В Киргизии такого нет, там очень много зависит от того, что думает электорат.

«Азаттык»: В 2010 году Кыргызстан объявил миру, что хочет установить в стране парламентскую демократию. Но как показало время, парламент не смог стать полностью независимым органом. Если учитывать политические партии, участвующие в нынешних выборах, как вы думаете, изменится ли качество или статус парламента после этих выборов?

Дубнов: Объявить не значит сделать. Для того, чтобы объявить в стране парламентскую демократию, должна быть развита культура политических партий, этого в Киргизии все еще нет. Мы же видим как формируются политические партии — это большие семьи, большие кишлаки, большие поселения, больше родственные узлы, которые собираются и организуют партии. Но как для страны с населением 6 млн. человек, могут 16 партий идти в парламент? Это говорит о незрелости партийной культуры в стране, это не говорит о том, что где-то эта культура вызрела. В России тоже очень много партий, но руководство администрации делает все, чтобы ограничить присутствие таких партий в парламенте. Это делается исключительно административным путем. Таким образом, может и ограничивается партийное строительство.

В Киргизии пошли другим путем — не ограничивают партийное строительство, это другая крайность.

Мне кажется, как раз в Киргизии более положительная нить, это может иметь более позитивный результат.

Но для этого надо очень много времени. Для этого в правительстве должны пройти не одни парламентские выборы, не один срок должен отработать парламент, чтобы начало проявляться гармоничное существование культуры партийного строительства. Это не произойдет ни за 10 лет, и ни за 20. Повторяюсь: это во многом зависит от культуры такого рода свободы, плюрализма демократического строительства, в первую очередь, в России. Киргизия не может сильно далеко убежать в своем развитии от страны, которая является доминирующей в подавляющем количестве факторов в развитии.

В политических декларациях партий не представлено видение будущего развития Киргизии, на какие внутренние ресурсы будет делаться ставка, есть ли возможность как-то уйти от необходимости искать средства для жизни, работая за границей, одни разговоры о курсе на евразийство ничего не добавляют к пониманию того, как страна сама по себе может развиваться. Если этого понимания нет, то это признание того, что Киргизия не способна обладать полновесным суверенитетом.