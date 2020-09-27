Фотографии Александры Титовой

В Бишкеке прошел митинг в поддержку независимости Кыргызстана. В нем, кроме активистов и неравнодушных граждан, приняли участие порядка девяти партий. На марше были замечены кандидаты от партий «Реформа», «Чон-Казат», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Ордо», «Ыйман нуру» и «Социал-Демократов».

Почему они вышли?

В преддверие выборов 24-25 сентября в сети появилось видео с речью председателя провластной партии «Биримдик» Марата Аманкулова и вызвало резонанс.

Видео было снято 27-28 февраля 2020 года, когда Аманкулов и его коллеги в составе президентской делегации посетили церемонию открытия перекрестного года России в Кыргызстане и Кыргызстана в России. Церемония прошла в Москве.

Отдельно от президента и кабинета министров депутаты пошли на встречу с российскими парламентариями, среди которых был российский политик, депутат-единоросс, член комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции. Иван Белеков.

В разговоре с Белековым Иманкулов, выбранный к тому времени председателем «Биримдик», сожалел о независимости Кыргызстана.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — сказал он.

Аманкулов говорит Белекову, что «действительно, у нас единый корень, и на территории евразийства суверенным может быть государство объединенное на всей территории евразийства».

«Для того, чтобы мы не потеряли свою субъектность, мы должны быть вместе и интегрироваться», — говорит Аманкулов Белекову. Он говорит, что «у нас много общих корней» с Россией и повторяет «свободная жизнь — хорошо, но пора возвращаться назад».

После обнародования видео пользователи соцсетей назвали его «предателем», требуя привлечь его к ответственности и снять с гонки.

Все спикеры мероприятия говорили, что готовы бороться за независимость страны, просили избирателей не продавать голоса и не голосовать за тех, кто готов продать свою страну ради выгоды.

На митинге собирали подписи к заявлению в ГКНБ, в котором требовали у ведомства оценки высказыванию политика. Собрали порядка 135 подписей.