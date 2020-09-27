За сутки минздрав подтвердил коронавирус у 161 человека. У 45 жителей Баткенской области, 33 в Ошской области, 29 человек в Бишкеке, 23 в Джалал-Абадской области.

13 зараженных в Оше, девять в Чуйской области, шесть в Иссык-Кульской, двое в Нарынской и один в Таласской. В том числе среди зараженных пять медиков — три в Бишкеке и по одному в Ошской и Баткенской областях.

За сутки выписаны из больниц 151 пациент. В Бишкеке 38, в Ошской области 32, в Джалал-Абадской 19, 18 в Баткенской и в Чуйской 17. 10 в Иссык-Кульской области, четыре в Таласской. В том числе четыре медика.

О скончавшихся не сообщили — статистика по смертям держится на 1063 умерших, правда ранее из списка убрали более 400 смертей. Всего за время пандемии зафиксировано 46 251 случай заражения.