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В Кыргызстане проходит протест за независимость — он стал реакцией на слова лидера провластной партии «Биримдик» Марата Аманкулова о том, что стране «пора одуматься и возвращаться» после 30 лет независимости.

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