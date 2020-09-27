LIVE: Митинги за свободу и независимость из-за высказываний лидера «Биримдика» Аманкулова От Айдай Иргебаева - 27 сентября 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readВ Кыргызстане проходит протест за независимость — он стал реакцией на слова лидера провластной партии «Биримдик» Марата Аманкулова о том, что стране «пора одуматься и возвращаться» после 30 лет независимости.Что происходит прямо сейчас: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Дубнов: Не может быть политического процесса в Кыргызстане полностью свободного от Кремля Арт дня: 30 лет и хватит «30 лет нашей независимости — они показали, пора одуматься» — председатель «Биримдик» Аманкулов о стремлении в «евразийство» Кара-Суу, Асылбек Жээнбеков и «народ под давлением». Что происходит? Одним видео: Болот Темиров о беззаконии партий и ЦИК