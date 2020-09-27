Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение.

Սիրելի հայրենակիցներ. Հիմա կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվում է ռազմական դրություն եւ… Publicerat av Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Söndag 27 september 2020

Такое решение принято из-за обстрела в Нагорном Карабахе (Арцах).

Власти Армении обвиняют Азербайджан в провокации конфликта.

Recent aggressive statements of #Azerbaijan'i leadership, large-scale joint mil excercises w/#Turkey, as well as rejection of @osce PRCiO monitoring requests clearly indicate this aggression was pre-planned and constitutes large-scale provocation against regional peace & securtiy — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 27, 2020

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян тоже объявил о военном положении.

🇷🇺⬇️Սիրելի՛ հայրենակիցներԵլնելով ստեղծված իրավիճակից՝ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ է հրավիրվել: Հանդես գալով… Publicerat av Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan Söndag 27 september 2020

«Нет народа более миролюбивого, чем мы. Мы не хотели войны, эта война была нам навязана, и мы должны защищать нашу Родину и свои семьи. Вся ответственность за обострение ситуации будет лежать на военно-политическом руководстве Азербайджана. Президент Азербайджана Алиев лично ответит за грядущую региональную гуманитарную катастрофу», — говорит Арутюнян.

Нагорный Карабах сообщает, что обстрел его территорий начался 27 сентября рано утром. Стреляли со стороны Азербайджана. Погибли уже более 10 человек, десятки получили ранения.

🇷🇺⬇️Սիրելի՛ հայրենակիցներԱյսօր վաղ առավոտյան, շփման գծի ողջ երկայնքով թշնամին սկսել է ակտիվ օդային, հրթիռահրետանային… Publicerat av Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan Lördag 26 september 2020

Азербайджан не начал всеобщую мобилизацию. Президент Ильхам Алиев обвиняет в провокации Армению. Он говорит, что именно со стороны Армении утром 27 сентября были обстреляны военные позиции Азербайджана. По словам Алиева, пострадали военные и мирные жители.

«Кровь шахидов (невинно умерших) не останется неотмщенной», — сказал он в своем обращении. Лидер Азербайджана заявил, что провокации со стороны Армении стали «регулярными» и страна просто дала «достойный ответ врагу». Он обвиняет соседа в планировании оккупации азербайджанских земель.

«Азербайджан не прибегал к провокациям. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах — это земля древней истории Азербайджана, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что «Карабах — это Армения», это ложь. Когда я говорю «Карабах — это Азербайджан», это правда», — настаивает Алиев.

Между странами начаты военные действия, со стороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолетов и трех танков. А со стороны Азербайджана — об уничтожении 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений ПВО Армении.

Арцах

Арцах — она же непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Азербайджан считает Арцах своей территорией. Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года, а в декабре проведен референдум о ее независимости. После провозглашения начался четырехлетний военный конфликт между соседними Азербайджаном и Арменией. Конфликт был настолько масштабен, что перестал быть проблемой только Нагорного Карабаха.

В 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Арменией и Арцахом с одной стороны и Азербайджаном с другой.

Это был не первый конфликт из-за Карабаха — случались они и в 1905, 1918 годах, назревало обширное недовольство и в 1987 году.