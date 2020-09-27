Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение.
Такое решение принято из-за обстрела в Нагорном Карабахе (Арцах).
Власти Армении обвиняют Азербайджан в провокации конфликта.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян тоже объявил о военном положении.
«Нет народа более миролюбивого, чем мы. Мы не хотели войны, эта война была нам навязана, и мы должны защищать нашу Родину и свои семьи. Вся ответственность за обострение ситуации будет лежать на военно-политическом руководстве Азербайджана. Президент Азербайджана Алиев лично ответит за грядущую региональную гуманитарную катастрофу», — говорит Арутюнян.
Нагорный Карабах сообщает, что обстрел его территорий начался 27 сентября рано утром. Стреляли со стороны Азербайджана. Погибли уже более 10 человек, десятки получили ранения.
Азербайджан не начал всеобщую мобилизацию. Президент Ильхам Алиев обвиняет в провокации Армению. Он говорит, что именно со стороны Армении утром 27 сентября были обстреляны военные позиции Азербайджана. По словам Алиева, пострадали военные и мирные жители.
«Кровь шахидов (невинно умерших) не останется неотмщенной», — сказал он в своем обращении. Лидер Азербайджана заявил, что провокации со стороны Армении стали «регулярными» и страна просто дала «достойный ответ врагу». Он обвиняет соседа в планировании оккупации азербайджанских земель.
«Азербайджан не прибегал к провокациям. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах — это земля древней истории Азербайджана, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что «Карабах — это Армения», это ложь. Когда я говорю «Карабах — это Азербайджан», это правда», — настаивает Алиев.
Между странами начаты военные действия, со стороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолетов и трех танков. А со стороны Азербайджана — об уничтожении 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений ПВО Армении.
Арцах
Арцах — она же непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Азербайджан считает Арцах своей территорией. Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года, а в декабре проведен референдум о ее независимости. После провозглашения начался четырехлетний военный конфликт между соседними Азербайджаном и Арменией. Конфликт был настолько масштабен, что перестал быть проблемой только Нагорного Карабаха.
В 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Арменией и Арцахом с одной стороны и Азербайджаном с другой.
Это был не первый конфликт из-за Карабаха — случались они и в 1905, 1918 годах, назревало обширное недовольство и в 1987 году.