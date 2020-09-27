В Подмосковье на предприятии «ФМ Лоджистик Сидорово» обрушился пешеходный мост — пострадали 49 кыргызстанцев, четверо в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Мост был металлическим, высотой в четыре метра — упав он также повредил инженерные коммуникации.

Кыргызское диппредставительство сообщило, что на предприятии работали 169 кыргызстанцев — без медстраховок и легального статуса. Посольство Кыргызстана в России утверждает, что держит ситуацию под контролем чтобы помочь гражданам страны, которые оказались в трудной ситуации.