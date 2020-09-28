Гражданские активисты обратились в Центризбирком, ГКНБ и генпрокуратуру с требованием отстранить лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова от выборов и дать его высказываниям юридическую оценку. Так гражданское общество реагирует на видеозапись, на которой Аманкулов на встрече с российскими политиками говорит, что Кыргызстану «пора одуматься и возвращаться».

Активистка Умай Арыкова написала на своей странице в фейсбуке, что днем 28 сентября ЦИК приняла ее заявление. Также Арыкова отнесла подобный документ в ГКНБ, но там не расписались в его получении.

В поддержку заявлений подписались около 150 кыргызстанцев. Подписи активисты собирали и на митинге 27 сентября, посвященном независимости Кыргызстана.

В обращении заявители приводят слова Аманкулова о том, что «Биримдик» будет стремиться в евразийство, а для того, чтобы Кыргызстан не потерял свою субъективность, «мы должны быть вместе и интегрироваться».

«Единственной правильной и разумной интерпретацией этих слов является то, что позиция и идеология Аманкулова несут серьезную угрозу для конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Кыргызстана!», — считают граждане.

Активисты считают, что лидер «Биримдика» сделал «антиконституционное, антинародное и сепаратистское заявление», а действия этой партии направлены на «подрыв нацбезопасности» Кыргызстана.

Член Центральной комиссии Гульнара Джурабаева согласна с мнением сограждан и считает, что комиссия «должна дать оценку» этим высказываниям.

Кроме этого, 57 кыргызстанцев подписались под аналогичным заявлением генпрокурору.

27 сентября движения «Баштан Башта» и «Реформа» организовали мирный митинг за независимость Кыргызстана. К мирному маршу также присоединились гражданские активисты и представители нескольких партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Чон Казат», «Ордо», «Социал-демократы», «Ыйман Нуру».

«Пора одуматься»

Видеозапись с лидером «Биримдика» появилась в соцсетях 26 сентября, и сразу породила бурную реакцию кыргызского общества. Аманкулов на видео говорит, что «новая партия организовалась, «Биримдик», я ее председатель», что это партия «демократического социализма, евразийский выбор». Официально Аманкулова выбрали ее председателем 10 сентября 2019 года.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорит кому-то политик и смеется.

Он также сообщает, что планируется конференция, на которую пригласят ученых и философов «как Дугин». Ранее на дебатах лидер партии Акылбек Жамангулов говорил, что идеологию партии помогали придумать «философы и ученые», а чон-казатовец Бекжан Рысмендеев уличал его в том, что «евразийство» как идею придумал российский политтехнолог и философ Александр Дугин. Жамангулов отрицал влияние Дугина на идеологию партию и утверждал, что «Биримдик» помогали исключительно местные ученые.

*Дугин известен как политтехнолог, философ, идеолог Владимира Путина. Основатель Международного евразийского движения, придумал термины «русский мир» и концепции «евразийства» и «Новороссии». Известен шовинистическими взглядами. Внесен в санкционный список США, Канады и Евросоюза.

Аманкулов на видео упоминает «Ивана Итуловича», показывая на него ручкой — очевидно он имеет в виду Ивана Итуловича Белекова, российского политика, депутата-единоросса, члена комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции.

Иван Белеков и Марат Аманкулов были в феврале 2020 года на церемонии о перекрестном годе. Аманкулов говорит об этом мероприятии на видео — по фото со встречи мы видим за его спиной ту же стену, что и на видео.

Аманкулов говорит Белекову, что «действительно, у нас единый корень, и на территории евразийства суверенным может быть государство объединенное на всей территории евразийства».

«Для того, чтобы мы не потеряли свою субъектность, мы должны быть вместе и интегрироваться», — говорит Аманкулов Белекову. Он говорит, что «у нас много общих корней» с Россией и повторяет «свободная жизнь — хорошо, но пора возвращаться назад».

«Это провокация»

Пресс-секретарь партии «Биримдик» Адилет Султаналиев опубликовал официальную позицию Аманкулова по поводу распространенной видеозаписи. Лидер «Биримдика» уверяет, что его слова были вырваны из контекста для использования в «грязных технологиях предвыборной кампании».

«Данное видео является провокацией. Это было культурное мероприятие, организованное в преддверии проведения перекрестного года Кыргызстана и России в 2019 году в Москве. [] Мое выступление являлось ответом на проникновенную речь Ивана Итуловича Белекова, депутата Государственной Думы, бывшего председателя Эл Курултай Республики Алтай, большого друга Кыргызстана, одного из самых больших сторонников идеи Алтайской цивилизации», — заявил Аманкулов.