Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручили четыре уведомления о подозрении в совершении преступлений. Три из них — обвинения в коррупции, еще одно — в легализации преступных доходов.

Дом в Кой-Таше

Адвокат Атмабаева Сергей Слесарев рассказал, что первое уведомление касается коррупции при покупке и дальнейшем пользовании земельного участка в селе Кой-Таш. По версии следствия, бывший президент купил его у супруги Албека Ибраимова, после чего тот стал мэром Бишкека.

Атамбаева обвиняют в незаконном получении участка в селе «Кой-Таш», где он построил свой дом, будучи президентом. По версии следствия, в 2011 году Атамбаев, будучи премьер-министром, незаконно трансформировал 35 гектаров земли в Чуйской области и построил там коттеджный городок. Эти земли перешли из статуса сельскохозяйственных в категорию «земли населенных пунктов». Первым о незаконном приобретении Атамбаевым этого участка начал говорить Омурбек Текебаев еще в 2016 году. Тогда он находился в конфликте с Атамбаевым, который был на тот момент президентом.

Модернизация ТЭЦ

Второе обвинение в коррупции связано с делом о модернизации ТЭЦ. Атамбаева обвиняют в том, что он единолично выбрал подрядчика для ее реконструкции, которой занималась китайская компания ТВЕА.

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена.

Проходящие по делу чиновники отрицают свою вину. Исаков и экс-президент Алмазбек Атамбаев считают обвинения «необоснованными», говоря, что президент Сооронбай Жээнбеков так оказывает давление на своих оппонентов.

Госкомитет нацбезопасности ранее сообщал, что причастность Атамбаева к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека расследуется отдельно от дела, в котором фигурируют другие обвиняемые чиновники. Исакова приговорили по этому делу к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Выдача лицензии на разработку месторождения

Третье обвинение в коррупции связано с с незаконной выдачей лицензии на разработку месторождения Терек-Сай. Вместе с бывшим главой государства по делу проходят экс-директор Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев и статс-секретарь ведомства Шерикул Султанов.

«Разрешительный документ получил, по версии следствия, некий бизнесмен Субихи Пархати. В этом же деле фигурируют фонд “Апрель” и телеканал “Апрель ТВ”. По всем этим четырем пунктам — участок в Кой-Таше, модернизация ТЭЦ, выдача лицензии и продажа “Форума” — следствие завершено, обвинительные акты составлены, материалы переданы в Первомайский районный суд столицы. Даты разбирательств пока не назначены», — пояснил адвокат Сергей Слесарев.

Отмывание доходов

Четвертое обвинение — легализация (отмывание) преступных доходов. По данным следствия, в 2017 году Алмазбек Атамбаев получил от Субихи Пархати 54 миллиона сомов за продажу своей компании «Форум».

В 2017 году бывший президент Алмазбек Атамбаев указал в своей декларации доход от Субихи Пархати в 54 миллиона сомов.

После того, как Атамбаев перестал быть президентом, депутат Канатбек Исаев заявил, что Пархати приобрел у Атамбаева здание «Форума». Также депутат предполагал, что Атамбаев через Пархати владел компаниями «Хуасинь», «Терексай Жаштары», «Бизниснур», «АКА Петролеум» и «АКА Инвест».

Сразу после выступления Исаева в парламенте была создана комиссия, которая выдвинула несколько обвинений в отношении Атамбаева. Часть из этих обвинений. в том числе и кейс с Пархати, поддержала Генпрокуратура и это стало поводом для лишения Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.

Компании «АКА Петролеум» и «АКА Инвест» фигурировали в расследовании «Азаттыка» о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана. Журналисты связали эти компании с семьей Матраимовых. Одна из этих компаний должна была реализовать проект «Умный город» с Huawei, но позже контракт был разорван.

Субихи Пархати задержали в октябре 2019 года и отпустили под подписку о невыезде.

Всего в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы.

Дело Батукаева

Еще одно резонансное дело, в котором бывший президент Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым – дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Власти Кыргызстана возобновили следствие весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.

Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится в СИЗО-1 и ожидает приговора по обвинениям, связанным со штурмом в Кой-Таше.

Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.