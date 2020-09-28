Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал обращение к согражданам перед парламентскими выборами. Об этом «Клоопу» сообщил его адвокат Замир Жоошев. Сейчас бывший глава государства находится в СИЗО ГКНБ, он проходит обвиняемым по шести уголовным делам.

Атамбаев призвал кыргызстанцев сделать осознанный выбор и не поддерживать семейно-клановый режим правящих партий.

«Призываю не голосовать за провластные партии, особенно за те из них, что финансируются кланом Жээнбековых-Матраимовых. Не продавайте свои голоса! Не продавайте свое будущее!», — просит бывший президент.

*С семьей нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова и его брата депутата Асылбека Жээнбекова связывают партию «Биримдик». Искендер Матраимов — брат эксзамглавы Таможенной службы Раима Матраимова — баллотируется в нардепы от партии «Мекеним Кыргызстан».

Также он предостерег избирателей от опрометчивого голосования против всех политобъединений.

«Знаю, что многие сограждане в качестве протеста хотят голосовать “против всех”. И это тоже будет ошибкой. Потому что чем больше недовольных властью голосов уйдёт “против всех”, тем более весомыми станут голоса тех, кто доволен властью. Тем больше “чимкириков” получат депутатские мандаты», — считает Атамбаев.

Свой же личный выбор бывший президент назвал «очевидным» — он поддерживает «оппозиционную» партию Социал-демократов. Он считает ее единственной политпартией, которая «вступила в открытое противостояние с семейно-клановым режимом Жээнбековых-Матраимовых».

«И не только потому, что там мои сыновья, которые вынужденно оказались втянутыми в гущу политических событий. Главная причина в том, что мои однопартийцы из СДПК, которые не предали меня, на этих парламентских выборах идут вместе с партией “Социал-демократы” и заключили соответствующий меморандум», — объяснил свою поддержку Атамбаев.

Бывший президент заявил, что если в парламенте нет сильной оппозиции, то «даже самый слабый» президент может быстро стать авторитарным правителем.

«В Кыргызстане так и получилось. Сооронбай Жээнбеков превратился в президента-разрушителя — без идей, без стратегии, и установил в Кыргызстане семейно-клановое правление. Такова наша реальность», — считает Атамбаев.

Дела против Атамбаева

Атамбаев был задержан 9 августа 2019 года — с тех пор он был в заключении, ненадолго перемещаясь в больницу из-за пневмонии. В течение 2020 года проходили суды, которые признали Атамбаева виновным по статье «Коррупция» по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Бывшего главу государства осудили на 11 лет заключения.

Недавно ему предъявили обвинения еще по четырем делам:

Коррупция при покупке участка в селе Кой-Таш, где находилась резиденция Атамбаева в бытность президентом; Коррупция при модернизации ТЭЦ; Коррупция при незаконной выдаче лицензии на разработку месторождения Терек-Сай; Отмывание преступных доходов при продаже НПФ «Форум».

Последнее, шестое дело, в котором Атамбаев проходит подозреваемым, было заведено на бывшего президента по попытке захвата власти при Кой-Ташских событиях в августе 2019 года. Тогда из-за его отказа идти на допросы по делу Батукаева, силовики штурмовали его резиденцию и задержали Атамбаева.

В грядущих выборах принимают участие сыновья Атамбаева Кадыр и Сеид — и ведут за собой сторонников отца. Их партия называется «Социал Демократы», но логотип партии — буква А, а на агитационных плакатах изображен Алмазбек Атамбаев. Партия считает себя «единственной оппозиционной» правлению Сооронбая Жээнбекова.

Жээнбеков — преемник Атамбаева на посту президента, которого бывший президент называл другом и всячески лоббировал его кандидатуру на выборах главы государства. После выборов отношения двух лидеров испортились, кадры Атамбаева были уволены со службы, против них начали антикоррупционные уголовные дела.