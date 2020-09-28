1 min read

Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал обращение к согражданам перед парламентскими выборами. Об этом «Клоопу» сообщил его адвокат Замир Жоошев. Сейчас бывший глава государства находится в СИЗО ГКНБ, он проходит обвиняемым по шести уголовным делам.

Атамбаев призвал кыргызстанцев сделать осознанный выбор и не поддерживать семейно-клановый режим правящих партий.

«Призываю не голосовать за провластные партии, особенно за те из них, что финансируются кланом Жээнбековых-Матраимовых. Не продавайте свои голоса! Не продавайте свое будущее!», — просит бывший президент.

*С семьей нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова и его брата депутата Асылбека Жээнбекова связывают партию «Биримдик». Искендер Матраимов — брат эксзамглавы Таможенной службы Раима Матраимова — баллотируется в нардепы от партии «Мекеним Кыргызстан».

Также он предостерег избирателей от опрометчивого голосования против всех политобъединений.

«Знаю, что многие сограждане в качестве протеста хотят голосовать “против всех”. И это тоже будет ошибкой. Потому что чем больше недовольных властью голосов уйдёт “против всех”, тем более весомыми станут голоса тех, кто доволен властью. Тем больше “чимкириков” получат депутатские мандаты», — считает Атамбаев.

Свой же личный выбор бывший президент назвал «очевидным» — он поддерживает «оппозиционную» партию Социал-демократов. Он считает ее единственной политпартией, которая «вступила в открытое противостояние с семейно-клановым режимом Жээнбековых-Матраимовых».

«И не только потому, что там мои сыновья, которые вынужденно оказались втянутыми в гущу политических событий. Главная причина в том, что мои однопартийцы из СДПК, которые не предали меня, на этих парламентских выборах идут вместе с партией “Социал-демократы” и заключили соответствующий меморандум», — объяснил свою поддержку Атамбаев.

Бывший президент заявил, что если в парламенте нет сильной оппозиции, то «даже самый слабый» президент может быстро стать авторитарным правителем.

«В Кыргызстане так и получилось. Сооронбай Жээнбеков превратился в президента-разрушителя — без идей, без стратегии, и установил в Кыргызстане семейно-клановое правление. Такова наша реальность», — считает Атамбаев.

Дела против Атамбаева

Атамбаев был задержан 9 августа 2019 года — с тех пор он был в заключении, ненадолго перемещаясь в больницу из-за пневмонии. В течение 2020 года проходили суды, которые признали Атамбаева виновным по статье «Коррупция» по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Бывшего главу государства осудили на 11 лет заключения.

Недавно ему предъявили обвинения еще по четырем делам:

  1. Коррупция при покупке участка в селе Кой-Таш, где находилась резиденция Атамбаева в бытность президентом;
  2. Коррупция при модернизации ТЭЦ;
  3. Коррупция при незаконной выдаче лицензии на разработку месторождения Терек-Сай;
  4. Отмывание преступных доходов при продаже НПФ «Форум».

Последнее, шестое дело, в котором Атамбаев проходит подозреваемым, было заведено на бывшего президента по попытке захвата власти при Кой-Ташских событиях в августе 2019 года. Тогда из-за его отказа идти на допросы по делу Батукаева, силовики штурмовали его резиденцию и задержали Атамбаева.

В грядущих выборах принимают участие сыновья Атамбаева Кадыр и Сеид — и ведут за собой сторонников отца. Их партия называется «Социал Демократы», но логотип партии — буква А, а на агитационных плакатах изображен Алмазбек Атамбаев. Партия считает себя «единственной оппозиционной» правлению Сооронбая Жээнбекова.

Жээнбеков — преемник Атамбаева на посту президента, которого бывший президент называл другом и всячески лоббировал его кандидатуру на выборах главы государства. После выборов отношения двух лидеров испортились, кадры Атамбаева были уволены со службы, против них начали антикоррупционные уголовные дела.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА