Утром 27 сентября в на предприятии в Подмосковье обрушился металлический мост, в результате чего пострадал 51 кыргызстанец. По этому факту следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава следственного комитета направил в подмосковное Ступино криминалистов для осмотра места происшествия. Для «наиболее полного и объективного» расследования делом займутся следователи Центрального аппарата комитета.

«Следствие установит все обстоятельства и причины массового травмирования рабочих. В этих целях будут изучены как состояние и степень износа обрушившейся конструкции, так и реальные условия труда, в том числе соблюдение правил безопасности на предприятии», — говорится в сообщении комитета.

Обрушение перехода

В результате обрушения металлического моста на предприятии «ФМ Лоджистик Сидорово» в Ступино пострадал 51 кыргызстанец. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Инцидент произошел приблизительно в 8:40 утра по московскому времени 27 сентября.

«Все случилось из-за того, что вовремя не открыли двери, через которую мы должны были выйти. На переходе скопилось очень много людей. Все случилось в считанные секунды. Очнулась уже на полу. Начала искать свою дочь. Помогали соотечественникам выбраться оттуда», — рассказала журналистам одна из пострадавших.

По предварительной информации, мост рухнул из-за перегруза — на момент обрушения там находилось 160 человек.

Руководство «ФМ Лоджистик» заверило о готовности оказать пострадавшим необходимую материальную помощь. Кроме этого, компания обязалась оформить на всех пострадавших медстраховку.

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил послу Кыргызстана в России Аликбеку Джекшенкулову предоставить гражданам необходимую медпомощь и взять под личный контроль вопрос их размещения в больницах.

Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в медучреждения близлежащих городов на вертолетах.

У одного из потерпевших — 24-летнего кыргызстанца — произошло кровоизлияние в мозг. Врачи Домодедовской больницы сделали ему трепанацию черепа. Еще у двоих кыргызстанцев зафиксированы ушибы головного мозга.

Также сообщается о травмах живота и брюшной полости у одной из пострадавших. Около 30 человек прошли обследование в Ступинской районной больнице, многие из них были госпитализированы.