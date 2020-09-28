Фото пресс-служба президента Кыргызстана

Пресс-служба президента сообщила, что 28 сентября Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

На встрече с Путиным Жээнбеков заявил, что «Кыргызстан всегда чувствует крепкое плечо России, как истинного стратегического союзника, особенно в нынешнее непростое время».

Жээнбеков также поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса и надеется, что она станет доступной для кыргызстанцев.

Путин на встрече сказал, что уважает суверенитет любой независимой страны и продолжит развивать отношения с Кыргызстаном «в духе союзничества и стратегического партнёрства».

Пресс-служба президента привела слова Путина о суверенитете на фоне скандала с заявлением лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова. Ранее в сети опубликовали видео с речью Аманкулова, где он сказал, что Кыргызстану необходимо интегрироваться с Россией, так как «идеология» партии «Биримдик» — это евразийство.

«Для того, чтобы мы не потеряли свою субъектность, мы должны быть вместе и интегрироваться», — сказал Аманкулов.

Слова Аманкулова вызвали негодование общественности из-за чего в Бишкеке прошел мирный марш в поддержку независимости Кыргызстана.

Это была первая состоявшаяся встреча Жээнбекова с Путиным за все время пандемии коронавируса. Встреча двух лидеров, которая должна была пройти в Москве на параде Победы в июне 2020 года не состоялась — в делегации Жээнбекова выявили нескольких зараженных коронавирусом.