Бывший политик Омурбек Бабанов впервые за долгое время появился на публичном мероприятии. Он сделал это за несколько дней до выборов в парламент, в которых участвует основанная им партия «Республика».

По данным издания Kaktus.Media, Бабанов 27 сентября участвовал в открытии «Аллеи славы» возле торгового центра Asia Mall.

Одна из звезд на «Аллее славы» досталась врачам и волонтерам, которые проявили отвагу во время борьбы с коронавирусом.

Бабанов также на своей официальной странице в фейсбуке опубликовал видео с мероприятия.

Бүгүн абдан сыймыктануу менен биздин дарыгерлерибиз жана ыктыярчыларыбыз менен жолуктум. Өлкөбүзгө оор мүшкүл түшүп турганда сиздер четте калбай, элибизди сактап калдыңыздар! Өз камыңыздарды ойлобой, элдин камын көрдүңүздөр! Сиздерге чоң Рахмат! —Сегодня с огромным удовольствием встретился с нашими врачами и волонтерами, которые в трудное для страны время не остались в стороне! Рискуя своими жизнями, вы спасли жизни тысячи кыргызстанцев! Спасибо вам! Publicerat av Омурбек Бабанов Söndag 27 september 2020

«Сегодня с огромным удовольствием встретился с нашими врачами и волонтерами, которые в трудное для страны время не остались в стороне!», — говорится в описании видео.

Фото политика также опубликовано на странице партии «Республика», которую Бабанов ранее возглавлял, с описанием — «Добро пожаловать, Омурбек Токтогулович».

Биздин багыт – Алдыга жол!Кош келдиңиз Өмүрбек Токтогулович!Наш путь – Путь вперёд!Добро пожаловать Омурбек Токтогулович! Publicerat av Республика Söndag 27 september 2020

Это одно из немногих появлений Бабанова на публике. Ранее он был замечен на похоронах экс-депутата Болота Шера, умершего в июне этого года от осложнений, вызванных коронавирусом.

Омурбек Бабанов был кандидатом на пост президента в 2017 году. Его главным оппонентом на выборах выступал провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков, которого поддерживал на тот момент президент Алмазбек Атамбаев.

После того, как Бабанов проиграл президентские выборы, он заявил, что уходит из политики, отказался от лидерства в партии «Республика» и покинул страну. При этом во время выборов и после на Бабанова возбудили уголовные дела.

Позже в нескольких интервью Бабанов заявлял, что его вынудили покинуть страну Атамбаев и Жээнбеков. Он вернулся в страну, когда конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым стал публичным. Бабанов прилетел в Бишкек на следующий день после того, как Атамбаева задержали силовики после двухдневного штурма его резиденции.