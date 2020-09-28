Заместитель главы минздрава Нурболот Усенбаев на брифинге 28 сентября рассказал о том, насколько возможно повторное введение карантина из-за распространения коронавируса.

По его словам, введение карантина «зависит от каждого из нас».

«Введение карантина в масштабе страны — ответственное и вынужденное мероприятие, которое вводится 1 раз в начале инфекции. Нам пришлось пойти на такие меры. Благодаря этому нам удалось сдержать эпидемию. Карантин вводится, чтобы подготовить организации здравоохранения. Теперь все будет зависеть от нашего общества, которое должно придерживаться санитарных норм», — пояснил Усенбаев.

Он добавил, что «расслабляться рано», потому что одна половина населения «не придерживается норм», а вторая половина их соблюдает, потому что боится заразиться.

Соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических норм позволит избежать повторных «непопулярных» ограничений.

Жесткие ограничения, в виде режима чрезвычайного положения, в некоторых городах и населенных пунктах Кыргызстана ввели в 25 марта и частично сняли в мае. В июне-июле по всей стране начали регистрировать высокий рост заражения коронавирусом.

Сейчас повторные ограничения из-за коронавируса ввели только в Баткенской области, где приостановили работу общественного транспорта, рынков продажи скота и пятничные молитвы в мечетях.

За последние две недели в Кыргызстане наблюдается заметный рост заражения коронавирусом. Республиканский штаб каждый день сообщает о более 100 новых заражениях в сутки.

При этом за последние три недели в стране зарегистрировали только один случай смерти среди пациентов с коронавирусом.